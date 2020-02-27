«Мусорная реформа» в действии

За последние годы в Курской области отмечается рост производственных мощностей, растет благосостояние населения и, как следствие, увеличивается объем отходов. Одна из основных природоохранных задач в области обеспечения экологической безопасности - решение проблемы их утилизации. В последнее время наблюдается устойчивый рост образования и твердых бытовых отходов (ТБО).

Правительство РФ перед регионами поставило задачу по созданию системы утилизации и переработки отходов. Законодательство в этой сфере претерпело кардинальные изменения. Разработаны региональная программа и территориальная схема обращения с отходами. Ответственность за сбор и утилизацию коммунальных отходов возложена на региональных операторов, которые несут ответственность за весь цикл обращения - от сбора и транспортировки ТБО до переработки и захоронения.

С сентября 2018 года АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (АО «САБ по уборке г. Курска) выполняет функции Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Северо-Восточной зоне Курской области, в которую входят: г. Курск, г. Щигры, Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Мантуровский, Поныровский, Солнцевский, Советский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы.

В эксплуатации предприятия имеется специализированный полигон для размещения твердых бытовых отходов, расположенный в деревне Чаплыгина Курского района, который включен в Государственный реестр объектов размещения отходов. Ежегодно на полигон транспортируется более 1,2 миллиона кубометров мусора.

В 2019 году в рамках инвестпрограммы предприятие выполнило следующие мероприятия по реконструкции действующего полигона: земляные работы (разработка грунта, засыпка пазух, планировка откосов насыпей, завезен песок, щебень для устройства подстилающих слоев, дамб, насыпей, плотин, устройство подстилающих и выравнивающих слоев тела полигона и т.д.), устройство пруда-охладителя и системы отвода газов на полигоне.

— Все работы на полигоне направлены в первую очередь на выполнение требований экологической безопасности, - пояснил генеральный директор АО «Спецавтобаза по уборке города Курска Андрей Рашитович Зинатулин. — Газоотводящая система позволяет обеспечить снижение загрязнения окружающей среды и предотвратить возможные взрывы и возгорания.

Также в прошлом году приступили к строительству станции перегрузки бытовых отходов с элементами сортировки, , построили бетонную дорогу, здание весовой на полигоне с автомобильными электронными весами, позволяющими производить точный электронный учет ввозимых на полигон отходов в режиме реального времени.

От захоронения - к сортировке и переработке

С учетом новых внесений в законодательство РФ, на предприятии в ближайшей перспективе планируют перейти от захоронения к сортировке и переработке отходов. В планах строительство мусоросортировочного комплекса, с последующим вводом в эксплуатацию объектов по переработке твердых коммунальных отходов, обустройство площадок перегруза с элементами сортировки в Щигровском, Касторенском и Мантуровском районах.

— У нас готовится документация, работают проектировщики, оценивают привязку к земельному участку, ведут съемку участков. К началу строительства мусоросортировочного комплекса планируем приступить уже в этом году с пуском в эксплуатацию не позднее 2022 года.

Параллельно на предприятии планомерно обновляется автопарк специализированной техники. Закупаются современные мусоровозы, бункеровозы, мультилифты.

— В последнее время мы отдаем предпочтение бюджетным моделям отечественного производства, которые более экономичны как по стоимости, так и в обслуживании, и не уступают в технических характеристиках зарубежным аналогам. В настоящее время на предприятии насчитывается более 80 единиц техники, - уточняет Андрей Рашитович,- в перспективе планируем и приобретение машин импортного производства с небольшой грузоподъемностью и высокой проходимостью, маневренностью. Они будут использоваться для обслуживания частного сектора и небольших проулков.

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В приоритете - качество обслуживания граждан

С начала деятельности «САБ» в статусе Регионального оператора проделана большая работы по улучшению качества обслуживания населения. Для удобства потребителей в основном офисе (г. Курск, ул. Энгельса, д. 171) оборудован Центр обслуживания клиентов. Одновременно здесь могут обслуживаться до шести человек. Для посетителей установили удобные кресла и диваны. Что немаловажно, прием граждан ведется без перерыва на обед. В Центре работают банкомат и касса для приема платежей. Также в клиентской зоне расположен коммерческий отдел для работы с юридическими лицами.

Несмотря на то что в тарифе 2018-2019 годов на вывоз твердых коммунальных отходов не были включены затраты на покупку контейнеров, за счет доходов от иной деятельности «Спецавтобаза» закупила и установила современные пластиковые евроконтейнеры емкостью 1,1 кубических метров на территории города Курска, Курского района и города Щигры. В этих муниципалитетах был не только обновлен, но и значительно расширен контейнерный парк.

Большие проблемы при реализации «мусорной реформы» для Регионального оператора создает отсутствие оборудованных площадок накопления (контейнерных и перегруза), а также плохая транспортная доступность в некоторых населенных пунктах. Эти вопросы являются прерогативой органов местного самоуправления и по тем или иным причинам решаются они крайне медленно.

— Есть муниципалитеты, которые довольно успешно справляются с решением этих задач, - говорит Андрей Рашитович. — Например, Золотухинский район в прошлом году выделил средства на строительство 12 контейнерных площадок.

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Несанкционированные свалки

Проблема несанкционированных свалок является наболевшей едва ли не для всей России и Курская область - не исключение. Она накапливалась десятилетиями. Ликвидация несанкционированных свалок также входит в сферу деятельности регионального оператора.

— В 2019 году «Спецавтобаза» ликвидировала большую свалку на территории Донского сельсовета Золотухинского района, - рассказала заместитель гендиректора Светлана Анатольевна Яковченко. — Мы устраняем и небольшие несанкционированные свалки на территории своей зоны. Для ликвидации свалок граждане могут оставлять письменные заявки с указанием адреса. Это должны быть твердые коммунальные отходы, не строительные, не растительные или смешанные.

Яна Шелест