Учителя и школьники Железногорска получили премии

Молодые педагоги Железногорска получили премии компании «Металлоинвест», а талантливые школьники – стипендии.

Вручая денежное поощрение, директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа Борис Сорокин отметил:

- Детский сад и школа – это очень важный период в формировании, становлении человека, развитии творческого потенциала и профессиональных способностей. Мы хотим, чтобы наши конкурсы, премии давали толчок новому развитию, чтобы педагогам было интересно работать, а детям - познавать новое.

Вручение премий и стипендий стало уже традиционным. Такие поощрения раз в полугодие получают 15 учеников железногорских колледжей, завоевавших призовые места в олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях, и ежеквартально - 15 молодых воспитателей, учителей, преподавателей колледжей Железногорска и Железногорского района.

Молодые педагоги от всей души поблагодарили Компанию за поддержку.

Так, воспитатель детского сада №2 Юлия Череповская подчеркнула, что для нее премия Металлоинвеста – это очень важная оценка работы и стимул к новым достижениям.

- Спасибо, что вы поощряете молодое поколение за активную жизнь. Я просто занимаюсь тем, что мне интересно, но оказалось, что это важно и другим, - говорит ученица гимназии №10 Арина Локтионова.

К слову, традиция поддержки сферы образования со стороны Металлоинвеста имеет многолетнюю историю.