Цифровизация и повышение качества продукции: МГОК поделился опытом внедрения ноу-хау

Совещание промышленников региона прошло в формате «круглого стола», где были рассмотрены итоги работы промышленного комплекса в 2019 году, уплата налогов предприятиями промышленности, ход реализации крупных инвестиционных проектов, меры государственной поддержки.

«Пришло время подумать о поддержке производства»

Знаково, что мероприятие совпало с визитом в регион директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталия Хоценко, который отметил, что курские предприятия довольно активно пользуются государственной поддержкой.

- Президент РФ Владимир Путин четко обозначил в своем послании, что пришло время подумать о поддержке производства и его стимулировании. Поэтому тема развития промышленного производства для России очень актуальна сейчас. Мы рассчитываем, что решения, которые сегодня вырабатываются в Правительстве РФ, позволят поддержать производство, мы все очень этого ждем, - добавил председатель комитета промышленности Курской областной Думы Дмитрий Гурин.

На совещании также были озвучены перспективные направления региональной промышленной политики.

Так, треть структуры валового регионального продукта сегодня занимает промышленность. Это почти полторы тысячи предприятий, где трудится более ста тысяч человек или 20% от общей численности занятых в экономике региона.

Бессменный флагман промышленного комплекса Курской области - предприятие компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК. МГОК ежегодно реализует масштабные проекты, внедряет ноу-хау как в управленческих, так и в производственных процессах. Цель - повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции.

Представители комбината поделились опытом работыФото: Светлана ВОЛКОВА

Равнение на лучших

Опытом работы предприятия в современных условиях поделился Александр Козуб, главный инженер ПАО «Михайловский ГОК». В частности он рассказал о масштабных проектах, которые сейчас находятся в активной фазе реализации.

Прежде всего, это строительство дробильно-конвейерного комплекса. В этом году будет реализован первый этап проекта.

- Дробильно-конвейерный комплекс позволит транспортировать руду с самых нижних горизонтов на поверхность, не вовлекая железнодорожный транспорт, что существенно повысит экономическую эффективность добычи руды, - рассказал Александр Козуб.

На комбинате идет развитие технологии обогащения железорудного концентрата в частности за счет применения грохотов Derrik. В прошлом году запущена первая очередь технологии тонкого грохочения. Это позволит получить в текущем году 3,7 миллиона тонн высококачественного концентрата. Второй этап проекта - строительство комплекса дообогащения - продолжает большую программу комбината по повышению качества железорудной продукции до уровня лучших мировых стандартов.

Цифровое производство и промышленная кооперация

Представители комбината также поделились с участниками «круглого стола» практикой цифровизации производства. На Михайловском ГОКе внедрена единая цифровая платформа на базе решения SAP S/4HANA, которая охватывает сегодня все бизнес-процессы предприятия: производство, ремонты, закупки, бюджетирование и работу с персоналом.

Каждый инвестпроект Металлоинвеста учитывает экологическую составляющуюФото: предоставлено пресс-службой

Любопытно участникам совещания было узнать и об идее «цифрового двойника» комбината. Проект позволит, прежде чем принимать какие-либо решения по изменению технологий или режима работы оборудования, апробировать это на виртуальном

- Комплекс действий в рамках стратегии развития компании «Металлоинвест» направлен на повышение конкурентоспособности нашей продукции, укрепление позиций на мировых рынках ЖРС, повышение эффективности процессов и минимизацию воздействия на окружающую среду. Развиваясь и эффективно работая, мы создаем условия успешной деятельности и для наших партнеров – предприятий региона, - отметил Александр Козуб.

- Наши два гиганта - МГОК и Курская АЭС - имеют достаточно серьезную инвестиционную политику, и мы работаем над тем, чтобы создавался кооперационный эффект и был дан толчок развитию малого и среднего предпринимательства, - прокомментировал председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

На совещании было отмечено, что удельный вес поступлений налогов и сборов от промышленности региона в общем объеме платежей Курской области в консолидированный бюджет Российской Федерации традиционно составляет более 50 %, в 2019 году – 54,5 %. По итогам 2019 года предприятия промышленного комплекса отгрузили товаров собственного производства на сумму 366 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 4,8 %.