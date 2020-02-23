Ко Дню защитника Отечества в Курске показали "Соловьиную ночь"

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в Курском областном драматическом театре имени Пушкина показали спектакль "Соловьиная ночь". Зал был полон, свободных мест практически не было.

В центре постановки - судьба немецкой девушки и русского парняФото: Светлана ВОЛКОВА

Как важно встретить на жизненном пути человека, который перевернет все в твоем сознании, откроет на многое глаза и, главное, поможет обрести веру в добро и в возможность быть счастливым! Именно такая судьбоносная встреча и происходит с героями пьесы Валентина Ежова «Соловьиная ночь». Немецкая девушка Инга и русский солдат Петр Бородин случайно встречаются в берлинском парке в первые дни после войны.

Действие происходит в первые дни после Великой Отечественной войныФото: Светлана ВОЛКОВА

И там, под сенью старых кленов, между ними пробегает какая-то искра, озарившая их сердца и просветлившая их сознание. Враждебно настроенные по отношению друг к другу изначально, они вдруг понимают, что душевные качества человека никоим образом не зависят от того, в какой стране он родился, что понятия «любовь» и «дружба» существуют вне политики. Но смогут ли их понять окружающие, особенно те, на ком лежит огромная ответственность за жизни и судьбы подчиненных? Ведь война все еще властна над сознанием и поведением людей…

Постановку осуществил художественный руководитель театра народный артист России, лауреат Государственной премии России Юрий Бурэ.

В постановке звучат песни ОкуджавыФото: Светлана ВОЛКОВА

Художники-постановщики – лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов и Олег Чернов, музыкальное оформление – заслуженный работник культуры Илья Сакин, балетмейстер – Татьяна Шевелева. В спектакле звучат песни Булата Окуджавы, а также использованы фрагменты хореографии Льва Иванова из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.