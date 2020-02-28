Курян приглашают в "Кино в театре"

В воскресенье, 1 марта, в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона покажут приключенческий фильм-сказку в жанре фэнтези производства Норвегии «Эспен в поисках Золотого замка», 6+. Предсеансовое мероприятие «Солнце золотое» в 12.30 будет посвящено празднованию Масленицы, знаменующей начало долгожданной весны.

Проект «Кино в театре» в этом году скорректировал свой формат, став досуговой площадкой исключительно для семейной аудитории с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+. Прежний лозунг проекта «Смотрим кино по-настоящему!» сменился на «В кино – всей семьей!». Теперь каждый раз своим гостям «Кино в театре» предлагает совершенно новую программу, разворачивая перед родителями и их детьми уникальное развивающее творческое пространство. Предсеансовые мероприятия стали местом как для реализации детских талантов, так и для демонстрации мастерства специалистов учреждений дополнительного образования, творческих объединений и учебных заведений, многие из которых стали добрыми партнерами проекта.

На этот раз друзей проекта ждут следующие мероприятия: мини-концерт «Широкая Масленица» от детского фольклорного ансамбля «Тимоша» Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова, выставка декоративно-прикладного творчества «Русское рукоделие» от обучающихся Центра детского творчества, фотовыставка колледжа культуры «Весенний вернисаж», книжная выставка-викторина Курской областной научной библиотеки имени Н.Н. Асеева, выставка Lego-роботов от детского технопарка «Кванториум». Гости проекта также продолжат работать над уникальной раскраской «Волшебный Курск», созданной в преддверии 1000-летия города сотрудницей Курского кинофонда художницей Светланой Бондаревой. Работы по анимированию «карты достопримечательностей» оказалось так много и она стала столь захватывающей, что каждый раз стол с раскраской окружен плотным живым кольцом. А детская увлечённость развивающими играми настолько искренняя и сильная, что не только отрывает их самих от гаджетов, но и втягивает в процесс пришедших с ними родителей. Проект «Кино в театре» стирает границы между взрослыми и детьми. Здесь ждут всех, кто хочет интересно провести время в кругу своей семьи и вспомнить, как замечательно быть ребенком.

Скандинавская сказка «Эспен в поисках Золотого замка» - продолжение картины 2017 года «Эспен в королевстве троллей». После спасения принцессы от горного тролля прошел год. Главный герой вместе с семьей заново отстроил сгоревший дом, но подвиг остался лишь призрачным воспоминанием… Король и королева отравлены. Единственный шанс на спасение — живая вода, спрятанная на краю света в стенах таинственного Золотого замка. Эспен с принцессой Кристин отправляются в путешествие, полное опасностей и приключений… Фильм о дружбе, взаимовыручке и волшебстве придется по душе как детям, так и взрослым.

Начало киносеанса - 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование по телефону (4712) 54-76-75. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.