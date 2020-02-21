В Железногорске на средства инвестора реконструировали пожарную часть

20 февраля в Железногорске Курской области состоялось долгожданное событие - торжественно открыли пожарную часть. Реконструкция пожарного депо ПЧ 15 была выполнена на средства Компании Металлоинвест.

Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов отметил, что «это замечательный результат частно-государственного партнерства, который является примером для других предприятий региона».

- На Михайловском ГОКе, как и на всех предприятиях компании «Металлоинвест», уделяется большое внимание вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Мы внедряем современные технологии, минимизирующие производственные риски, воспитываем культуру безопасного труда у сотрудников и, конечно, развиваем материально-техническую базу пожарной части, обеспечивающую безопасность наших производственных объектов и близлежащих населенных пунктов, - сказал на торжественном мероприятии главный инженер Михайловского ГОКа Александр Козуб.

Важность события подчеркнул и начальник главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев:

- Реконструкция пожарной части – это в первую очередь вклад в повышение безопасности жителей города и района. Личный состав участвует не только в ликвидации пожаров, но и помогает в случаях аварий, дорожно-транспортных происшествий.

В помещении пожарного депо выполнен капитальный ремонт на площади около полутора тысяч метров, построен гаражный бокс для пожарных автомобилей, открыт класс подготовки водителей, спортивный зал, оздоровительный комплекс, бытовые помещения. Также оборудованы здесь учебная башня и огневая полоса психологической подготовки пожарных.

В тот же день здесь прошли учебно-тренировочные занятия пожарных. Огнеборцы показали на огневой полосе высокие профессиональные навыки.