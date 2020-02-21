Курскому государственному медицинскому университету- 85 лет!

За эти годы КГМУ прошел путь развития от института до университета, стал одним из крупнейших авторитетных медицинских вузов России, достигнув высокого общественного и государственного признания.

.

С 2014 года, по мнению ведущих рейтинговых агентств, КГМУ ежегодно входит в число десяти лучших медицинских вузов России. А всего с 1935 года медуниверситет подготовил более 50 тысяч врачей, провизоров и других специалистов здравоохранения. Ежегодно он обучает более 9 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 50 стран. Ведется научное сотрудничество с государствами Европы, Азии и Америки.

Год своего 85-летия вуз встречает прекрасными показателями, но не останавливается на достигнутом. В преддверии юбилея в КГМУ прошла Международная научная конференция «Университетская наука: взгляд в будущее». В ней приняли участие профессорско-преподавательский состав КГМУ и гости из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников были представители Туркмении, Сербии, Венгрии, Узбекистана и Таджикистана.

Почетным гостем и докладчиком стал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Сергей Владимирович Готье.

— Визит Сергея Владимировича связан с тем, что на территории Курской областной больницы подготовлена площадка для забора органов. На следующем этапе – мы приступим к трансплантации этих органов, - рассказал ректор Курского государственного медицинского университета Виктор Анатольевич Лазаренко.

.

КГМУ - один из флагманов обучения иностранных граждан в России

Международное сотрудничество является одним из основных направлений деятельности Курского государственного медицинского университета. Сегодня в КГМУ учатся 2 238 иностранных студентов из Индии, Малайзии, Шри-Ланки, Бразилии, Нигерии, Таиланда, Мальдив, Марокко, Сирии, Ливана, Германии и других стран – в общей сложности из 40 зарубежных государств.

— КГМУ стал первым российским медицинским вузом, в котором обучение проводится на иностранном языке. Сегодня КГМУ – один из флагманов обучения иностранных граждан в нашей стране. В настоящее время в вузе осуществляется как обучение студентов по программам высшего образования, так и до вузовская, и последипломная подготовка, - рассказал ректор КГМУ Виктор Анатольевич Лазаренко

10 февраля, в день 85-летия Курского государственного университета состоялось открытие Международного медицинского института при университете. Основные задачи нового подразделения – это адаптация к новой социокультурной среде иностранных студентов, организация и контроль успешного образовательного процесса и помощь в оформлении документов.

— Я уже во второй раз в Курске и в Курском медицинском университете. У меня исключительно положительные впечатления об этом крупном и современном учебном заведении, преподавательский состав которого является настоящими профессионалами своего дела, - поделилась госпожа Бантите Пичякорн Вирабутр, советник Посольства Королевства Таиланд в РФ. — Открытие международного института - это прекрасна возможность сократить путь кооперации между двумя странами.

— Открытие международного института – это продолжение лучших традиций вуза, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Владимировна Семенова. — Согласно указу Президента № 204 мы продолжаем привлечение молодых людей со всего мира в наши образовательные программы.

.

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр

Следуя мировым и российским тенденциям медицинского образования, в Курском государственном медицинском университете активно развивается симуляционное обучение.

К 85-летию в КГМУ на базе вуза состоялось открытие Мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра, оснащенного оборудованием высокого уровня реалистичности.

Центр оснащен роботами-симуляторами, виртуальными тренажерами, манекенами-имитаторами, тренажерами, фантомами, моделями органов и тканей, имитаторами медицинской техники и виртуальными симуляторами.

С их помощью студенты овладевают практическими профессиональными навыками, повышают уровень своей практической подготовки. Здесь же они учатся справляться с различными ситуационными задачами и сдают экзамены.

Поздравить старейший курский вуз с почетной датой в Курский драматический театр имени А.С. Пушкина приехали почетные гости не только из Курска, но и из других российских регионов и зарубежных стран. На торжественном собрании педагогический состав и студентов чествовали губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Курска Виктор Карамышев, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова, депутаты Курской областной Думы, митрополит Курский и Рыльский Герман и многие другие.

Выдающимся деятелям курской медицины и педработникам вуза вручили заслуженные награды и благодарности. Завершилось праздничное мероприятие концертом, которые подготовили студенты КГМУ.

— Считаю, нам повезло. Потому что те цели, которые сегодня ставит Президент России Владимир Путин по развитию первичного звена здравоохранения, проще решать, имея на своей территории одно из ведущих медицинских учебных заведений страны, - сказал Роман Старовойт.

.

Год здоровья с КГМУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил 2020 год Годом здоровья. Более десяти лет назад КГМУ определил для себя в качестве стратегической задачи стать центром культуры здорового образа жизни и в течение этого времени планомерно задачу реализовывал.

В КГМУ поддерживают стремление государства развивать профилактическое направление медицины, реализуют различные проекты. Проект «Курский дозор здоровья» предусматривает совместную работу сотрудников университета с мобильными медицинскими бригадами. Проект «Здоровое сердце – здоровый мозг» направлен на повышение осведомленности жителей региона о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ректором КГМУ В.А. Лазаренко инициирован проект «Неси здоровье!», цель которого - информирование пациентов о рисках развития социально значимых заболеваний. В вузе проводят публичные акции по профилактике кардиологических сосудистых заболеваний на открытых площадках города Курска. В Год здоровья будут проведены десятки мероприятий.

http:/www.kurskmed.com