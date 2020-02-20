2020-02-20T14:36:45+03:00
Общество

23 февраля Wink покажет долгожданный реванш боксеров Уайлдера и Фьюри в прямом эфире

В онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Всё ТВ» с 05:00 до 09:00 утра по московскому времени
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

23 февраля Wink устроит мужчинам настоящий праздник. Канал «Всё ТВ» покажет эксклюзивные онлайн-трансляции двух ярких спортивных событий: долгожданный реванш боксеров в тяжелом весе — экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри и обладателя пояса WBC (World Boxing Council) Деонтея Уайлдера, а также главный матч чемпионата Греции по футболу.

В первом поединке, который состоялся в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе, выявить победителя не удалось — боксеры Фьюри (29-0-1, 20 нокаутов) и Уайлдер (42-0-1, 41 нокаут) набрали одинаковое количество очков. Уайлдер считается лучшим панчером в истории: он имеет самый высокий процент побед нокаутами. Зато защита Фьюри одна из самых лучших среди тяжеловесов. Самый ожидаемый реванш года — боксерский двенадцатираундовый поединок в тяжелом весе за титул чемпиона мира по версии WBC пройдет в Лас-Вегасе.

В онлайн-среде бесплатно посмотреть прямую трансляцию поединка можно только в Wink на телеканале «Всё ТВ» с 05:00 до 09:00 утра по московскому времени.

Еще один подарок ждет фанатов футбола. Вечером 23 февраля канал «Всё ТВ» покажет прямую трансляцию главного матча чемпионата Греции: ПАОК (Салоники) — «Олимпиакос» (Пирей). Действующий чемпион ПАОК рассчитывает защитить свой титул, но сейчас клуб «Олимпиакос» опережает своего соперника и занимает первое место в турнирной таблице.

Бесплатная онлайн-трансляция матча начнется в 20:30 на телеканале «Всё ТВ».

Смотрите важные спортивные события первыми в Wink!

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Курской области уменьшился прожиточный минимум
В Курске выставили плиты, по которым ходил Малевич и номер дома, где жил художник
В Курске откроется фестиваль снежных фигур
В Курской области завели уголовное дело по факту смерти китайца
В Курске подростки совершили два угона за ночь
C 25 февраля в Курске будут отключать свет
Курское водохранилище расчистят
Гибель китайца под Курском: на теле гражданина КНР обнаружили ножницы
СК выясняет причину гибели китайца в Курской области
В Курской области открыта горячая линии по вопросам дополнительного питания в школах
2 марта в Курской области стартует «Студенческая весна»
В Курской области родилось 270 двойняшек
В Курской области на капремонт потратят более миллиарда
Пьяный курянин ударил дверью полицейского
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
В Сеймском округе Курска усилили работу по профилактике пожаров
В Курске стартовал конкурс детского рисунка «Армия глазами детей»
В Курской области восстановят воинские захоронения
Под Железногорском в тройном ДТП погиб водитель ВАЗа
Курянина оштрафовали за пост в соцсети