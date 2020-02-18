В Курской области ищут родных подводников, павших в годы Великой Отечественной

Почта России поддерживает международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» по поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе. Эта инициатива - часть мероприятий к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Управление федеральной почтовой связи Курской области просит откликнуться родственников Богданова Михаила Петровича (1915 г.р.) - старшего лейтенанта, дублера штурмана, командира БЧ-1 ПЛ «К-52», уроженца села Березовка Обоянского района (или Ивнянского района Белгородской области), Краснощекова Ивана Алексеевича (1915 г.р.) - краснофлотца, кока ПЛ «Щ-317», уроженца деревни Кашарка Щигровского района Курской области; Чугуева Ивана Ивановича (1913 г.р.) - главного старшины, старшины группы мотористов ПЛ «Л-2», уроженца села Чапли Курчатовского района Курской области.

Если у вас есть информация об этих людях, вы знакомы с их родственниками или сами являетесь родственниками, позвоните в УФПС Курской области по телефону в Курске (8-4712) 70-30-04.

Основная цель проекта – увековечить воинскую доблесть моряков в местах гибели подводных лодок, а также сохранить историческую память. Для установления местожительства родных и близких подводников Почта России задействует отделения связи, почтальонов и прочие каналы коммуникации. Все полученные данные будут оперативно переданы в Разведывательно-водолазный клуб.

Участниками масштабной работы по поиску родственников погибших героев станут сотрудники почты в 45 регионах страны. На сегодняшний день уже трое родственников из Рязанской и Кировской областей обратились в почтовые отделения. 9 мая они пройдут поэкипажно в колонне «бессмертного дивизиона» в Кронштадте. Для восстановления и сохранения семейной истории родственники также получат фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения погибших лодок.

Международный проект «Поклон кораблям Великой Победы» реализуется Разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Благодаря работе добровольцев в течение нескольких лет установлены личности более чем 700 подводников.