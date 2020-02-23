2020-02-23T10:36:19+03:00
Общество

Курских дачников взволновала реконструкция автодороги "Крым-Иванино"

Трасса проходит через СНТ «Малые Дубки», «Журавлинка-95», «Ландыш», «Дорожник», «Эффект», «Сейм», «Энергетик-2», «Текстильщик»
Ольга ДАНИЛОВА
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Трасса давно нуждалась в реконструкции, заверили дорожникиТрасса давно нуждалась в реконструкции, заверили дорожникиФото: предоставлено пресс-службой
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Продолжается реконструкция автодороги «Крым» - Иванино. Протяженность участка составляет 7,647 километров. В 2019 году здесь провели укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и установили барьерное ограждение по оси дороги на участке протяженностью 6,4 километров. Последнее у местных жителей и владельцев дач в селе Журавлино вызвало ряд вопросов. По их мнению, это затруднит проезд к дачным участкам и может сказаться на стоимости проезда в общественном транспорте.

Трасса проходит через садовые некоммерческие товарищества «Малые Дубки», «Журавлинка-95», «Ландыш», «Дорожник», «Эффект», «Сейм», «Энергетик-2», «Текстильщик». Для обеспечения подъезда к дачным участкам по обе стороны от проектируемой дороги устроены местные проезды и развязки, для удобства пешеходов предусмотрено обустройство двух подземных переходов, заверили в администрации региона.

В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области пояснили, что организация подобных ограждений нужна согласно действующим нормативам. Кроме того, этот участок автодороги «Крым» - Иванино признан аварийным: за три года здесь произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 человек. Одна из мер ликвидации места концентрации ДТП - установка барьерного ограждения. Для повышения безопасности дорожного движения в ходе реконструкции предусмотрено также устройство освещения в зоне пешеходных переходов с пандусами и остановочных пунктов.

- Количество и интервал движения общественного транспорта сохранится. Автобусы будут ходить в районе СНТ по кольцевой схеме, это исключит необходимость пешеходам пересекать проезжую часть. Люди будут доезжать на автобусе до своей остановки, при этом стоимость проезда в общественном транспорте сохранится прежней, - говорят местные власти.

Проект реконструкции участка автомобильной дороги «Крым» - Иванино предусматривает устройство трех автобусных остановок. Куряне попросили организовать дополнительные площадки для высадки пассажиров, инициатива была поддержана: при наступлении благоприятных погодных условий подрядчик установит три дополнительных остановочных пункта и сделает тротуарные дорожки к ним.

Еще одним проблемным вопросом оказалось затопление подземных пешеходных переходов водой в осенне-весенний период. Проектной организацией разработано дополнительное решение по отводу воды. Второй подземный пешеходный переход будет обустроен по временной схеме в кратчайшие сроки. Работы в этом направлении уже начаты: установлены ступеньки, поручни.

Завершить реконструкцию автомобильной дороги «Крым» - Иванино запланировано в декабре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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