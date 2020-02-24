Курян приглашают на Масленицу

24 февраля в Курске с 13:00 на Театральной площади «Русь мастеровая» организует различные мастер-классы. Все желающие могут принять участие в изготовлении чучела чучела Масленицы. Курян ждут частушки, песни, конкурсы, выступления творческих коллективов учреждений культуры, спортивные состязания для людей самого разного возраста. На площади выступит молодежная кавер-группа. Гулянья продлятся до 20:00.

25 февраля по улице Ленина с 13.00 до 14.00 будут ходить ростовые куклы и баянисты и зазывать курян на вечерние гулянья. А с 18.00 до 20.00 на Театральной площади состоится показ обряда сватовства, пройдут различные конкурсы и викторина на знание народных обрядов. На сцене выступят фольклорные коллективы детских школ искусств города Курска. Также в этот день куряне и гости города смогут полакомиться вкусными блинами.

26 февраля по улице Ленина с 13.00 до 14.00 также будут ходить ростовые куклы и баянисты и зазывать курян на вечерние гулянья. А с 18.00 до 20.00 состоятся тематические конкурсы, викторины, игры. Пройдет мастер-класс по изготовлению куклы «Мартинички». Курян порадует выступление хореографических коллективов, вокальных ансамблей городского культурного центра «Лира». Все желающие могут отведать вкусных блинов.

27 февраля по улице Ленина с 13.00 до 14.00 будут ходить ростовые куклы и баянисты и зазывать курян на вечерние гулянья. В 18.00 начнется показ театрализованного представления, подготовленного Курским музыкальным колледжем им. Г.В. Свиридова. Также на Театральной площади будут организованы игровая зона «Озорные потехи», спортивная зона «Молодецкие забавы». Кроме этого будет работать «Лавка мастеров». Ну и конечно, все кто придет на площадь, смогут отведать вкусных блинов.

28 февраля в Курске по улице Ленина с 13.00 до 14.00 будут ходить ростовые куклы и баянисты и зазывать курян на вечерние гулянья. С 18.00 до 20.00 на Театральной площади состоится театрализованное представление о традициях празднования тематического дня «Тещины блины». Также будут организованы различные игровые и спортивные зоны. Свою работу продолжит «Лавка мастеров». Пройдет флэш-моб «Танцуют, все!». И, конечно, этот день также не обойдется без угощения блинами и блюдами традиционной русской кухни.

29 февраля с 14.00 на Театральной площади Курска пройдет спортивно-развлекательная программа «Гуляй, Масленица, душа!». Куряне смогут попробовать свои силы в армспорте, лапте, настольном хоккее, перетягивании каната, а также в силовом экстриме. На асфальте при помощи цифрового поля будет организована игра в шахматы и шашки. Гулянья продлятся до 20.00. Никто не останется без угощения.

1 марта с 13.00 до 20.00 курян на Театральной площади ждет развлекательная программа. Будут организованы различные выставки, мастер-классы «Русь мастеровая», выступление лучших творческих коллективов учреждений культуры и образования города и области. Курян будут веселить скоморохи, ростовые куклы и сказочные сценические персонажи. Для молодежи выступят популярные кавер-группы. Также будут работать аттракционы. Смельчаки смогут покорить масленичный «Призовой столб». Кульминацией праздника станет сжигание шестиметрового чучела Масленицы.