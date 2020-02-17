Врач-офтальмолог: регулярная проверка зрения необходима каждому

Зима постепенно сдает свои позиции: день становится длиннее, солнце ярче, а это значит, что не за горами лето. Многие уже сейчас постепенно начинают строить планы на новый весенне-летний сезон: продумывают варианты путешествий, изучают свои возможности как финансовые, так и физические.

Чтобы встретить лето во всеоружии, люди записываются в спортзалы, ходят на тренировки, стараются правильно питаться и в целом заботиться о своем здоровье. Однако зачастую многие уделяют внимание далеко не всему организму, а только тем сферам, где видят проблемы.

Как правило, если человек не испытывает трудностей со зрением, то считает, что посещать офтальмолога ему совсем необязательно. При этом врачи советуют обращаться к этому специалисту не реже одного раза в год, вне зависимости от наличия или отсутствия показаний.

В связи с этим мы поговорили о процедуре проверки зрения с офтальмологом высшей категории, главным врачом федеральной сети салонов оптики «Счастливый взгляд» Ириной Шикалович.

По ее словам, даже если у человека нет проблем со зрением, необходимо проходить регулярное плановое обследование. Детям желательно проверять зрение минимум два раза в год, а в период активно роста (с 10 до 14) – 3-4 раза в год.

«Тем людям, которые уже пользуются коррекцией (очками или контактными линзами) мы рекомендуем проверять зрение два раза в год, для того, чтобы контролировать состояние глазной поверхности, в также качество и остроту зрения. Если же человек заметил, что в своих очках он стал видеть хуже, нужно обязательно посетить врача. Излишнее напряжение зрения может привести к заболеваниям глаз», - объясняет специалист.

Ирина Шикалович также развенчала мифы о так называемой «тренировке» глаз. Некоторые люди до сих пор уверены, что нужно стараться в повседневной жизни обходиться без очков или контактных линз. По словам офтальмолога, это заблуждение не имеет ничего общего с реальностью: «тренироваться нужно в спортзале, коррекция зрения должна быть максимально полной в любом возрасте», - уверена врач.

Современный темп жизни заставляет многих людей откладывать заботу о такой важной вещи как зрение на потом. Люди годами ходят в очках, не перепроверяя зрение, что в конечном итоге может приводить к весьма печальным последствиям.

«Очки с неправильной коррекцией могут приводить к появлению головной боли, болей в глазах, повышению артериального давления, слезотечению. Помимо этого, могут быть и более серьезные осложнения – повышение внутриглазного давления, дегенеративные изменения сетчатки», - рассказывает специалист.

По словам Ирины Шикалович, проверка зрения – процесс индивидуальный. Вместе с рекомендациями по очковым линзам она займет порядка 30-40 минут, аналогичная проверка для детей – около часа.

«Человек может прийти в оптику с уже выписанным в клинике рецептом, тогда мы предложим ему уточнить коррекцию с учетом выбранной оправы и очковых линз. Проверку пациент пройдет на современном оборудовании, кроме того, консультанты в оптике проходят специальную подготовку и помогут любому, даже самому взыскательному клиенту, подобрать оправу к лицу», - говорит врач.

Проверка зрения и оправа при заказе очков

Многие откладывают поход к офтальмологу по разным причинам: нехватка времени, нежелание сидеть в очередях в поликлиниках, опасение, что это мероприятие не впишется в семейный бюджет. Однако сейчас существует возможность принять участие в акции, в рамках которой можно не только пройти комплексную проверку зрения, но и получить оправу при заказе корригирующих очков.

Акция проводится до 15 марта 2020 года в салонах сети оптик «Счастливый взгляд» в любое удобное для вас время в режиме работы салона. Проверка зрения - это возможность всестороннее подготовится к предстоящему лету, чтобы в полной мере насладиться всеми красками нового сезона.

Подробности об акции, сроках и месте проведения здесь.

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