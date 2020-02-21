В Курской области выбрали «Рыцаря правопорядка-2020»

Традиционно каждый год в преддверии Дня защитника Отечества в УМВД России по Курской области проходит конкурс профессионального мастерства молодых сотрудников полиции «Рыцарь правопорядка».

В этом году за право выйти в финал боролись 40 сотрудников органов внутренних дел, чей возраст не превышает 30 лет.

- Лучших выбирали после прохождения испытаний по стрельбе, боевых приемов борьбы и тестовых заданий на знание различных направлений деятельности полиции, - рассказали КП-Курск в УМВД региона.

По итогу всех испытаний девять сотрудников, набравших наибольшее количество баллов, вышли в финал конкурса.

На гала-концерте финалисты представили работу своих подразделений. Рассказали об их важности и особенностях. Особенно трепетным стал конкурс «История одного подвига», где участники рассказали о службе сотрудников органов внутренних дел, совершивших героические поступки, даже ценой своей жизни.

Во время интеллектуального конкурса участники ответили на вопросы об истории полиции с дореволюционных лет до сегодняшнего дня.

Творческий конкурс стал домашней заготовкой каждого участника. Молодые полицейские показали свои хобби - пели, танцевали, читали стихи и показывали фокусы.

Награды победителям вручил начальник УМВД России по Курской области генерал-майор полиции Виктора Косарев.

В результате всех пройденных испытаний первое место и звание «Рыцарь правопорядка-2020» выиграл сотрудник подразделения «ГРОМ» УКОН УМВД России по Курской области лейтенант полиции Сергей Арбузов.

Второе место в напряженной борьбе завоевал стал старший сержант полиции Ростислав Голик сотрудник батальона конвойной службы УМВД России по г.Курску.

Третье место заслуженно получил инспектор штаба Поныровского отделения полиции лейтенант полиции Николай Кудинов. Он также стал лучшим в номинации «Лучший спортсмен» получил звание «Лучший спортсмен».

Победителями в номинации «Лучший стрелок» стали Сергей Арбузов и лейтенант полиции Владислав Шатунов.