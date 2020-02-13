Подписаны соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия

В соответствии с ранее утвержденной советом директоров «Ростелекома» структурой сделки подписаны:

договор мены 10,0% долей в Tele2 Россия на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находятся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании «Ростелекома» (сумма договора составляет 24 млрд рублей);

договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия;

другие необходимые соглашения.

Финансирование покупки долей в уставном капитале Tele2 Россия осуществляется следующим образом:

17,5% долей приобретается за денежные средства в размере 42 млрд рублей;

27,5% долей приобретается за денежные средства в размере 66 млрд рублей, получаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», которые будут размещены по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию.

По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале ПАО «Ростелеком» увеличивается на 708 082 975 штук до 3 282 997 929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа).

Расчеты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% долей Tele2 Россия предполагается завершить в течение одного месяца.

С дополнительной информацией о сделке по консолидации 100% Tele2 Россия можно ознакомиться на сайте «Ростелекома» в разделе «Инвесторам и акционерам».

«Мы вышли на финишную прямую реализации комплексной сделки по консолидации 100% Tele2 Россия, самого динамичного и успешного игрока на российском рынке мобильных услуг. Крупнейшая за последние годы сделка в телеком-отрасли страны упрочит лидирующее положение “Ростелекома” на рынке цифровых услуг. В ближайшее время обновится стратегия развития компании, мы скорректируем ключевые цели, среди которых — развитие новых технологий и продуктов, включая развитие мобильных сетей пятого поколения (5G). Сочетание крупнейших в стране оптической сети и абонентской базы, которыми обладает “Ростелеком”, и компетенций команды Tele2 в построении и развитии мобильного бизнеса позволят создать уникальную телекоммуникационную платформу, не имеющую аналогов на российском рынке. Результатом сделки станет расширение экосистемы “Ростелекома” за счет новых сервисов и решений, что будет способствовать улучшению финансовых показателей, повысит конкурентоспособность и рентабельность бизнеса в целом, поможет не только привлекать новых клиентов, но и сохранять их доверие на долгие годы. Важно, что Банк ВТБ с партнерами становятся нашими крупными долгосрочными инвесторами, заинтересованными в росте капитализации компании», — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Участие в капитале Tele2 стало выгодной инвестицией для ВТБ. C момента приобретения акций компании в 2013 году компания Tele2 превратилась из нишевого игрока в федерального мобильного оператора. Продажа доли в Tele2 предоставила банку уникальную возможность стать крупным акционером компании “Ростелеком”, которая после сделки превращается в крупнейшего в стране интегрированного оператора цифровых услуг с уникальными конкурентными преимуществами. Инфраструктура, компетенции и технологическая платформа компании позволяют реализовывать самые сложные цифровые проекты в масштабах всей страны. В этой сфере мы рассчитываем на большой синергетический эффект от нашего сотрудничества с “Ростелекомом”», — сказал президент-председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 года составила 242,6 млрд рублей, OIBDA достигла 81,4 млрд рублей (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд рублей.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

* * *

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.

Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.

По состоянию на 30 сентября 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (15,6 трлн рублей) и средствам клиентов (11,3 трлн рублей).

Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.

* * *

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия.

Заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают следующую информацию, но не ограничиваются ей:

оценка будущих операционных и финансовых показателей ПАО «Ростелеком», а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;

планы компании по участию в уставных капиталах других организаций;

планы компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;

динамика спроса на услуги компании и планы компании по развитию существующих и новых услуг, а также в области ценообразования;

планы по совершенствованию практики корпоративного управления в компании;

будущее положение компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает компания;

экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;

возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность компании;

иные планы и прогнозы компании в отношении еще не произошедших событий.

Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленным. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают:

риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;

риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая законы, положения, указы и постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также валютный контроль в отношении российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;

риски, касающиеся деятельности компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги компании, включая их продвижение; способность компании оставаться конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;

технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, технологическими инновациями и конвергенцией технологий;

прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных факторов содержится в настоящем отчете, а также иных публично раскрываемых документах компании.

Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны компании. Поэтому компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы — ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события — за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.