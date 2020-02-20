Заявление на компенсацию за школьную форму куряне могут подать в МФЦ

КП-Курск уже сообщала, что с 1 января введены в действие изменения в региональный закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области». Теперь многодетные семьи, в составе которых есть шесть и более детей в возрасте до 18 лет, могут претендовать на получение ежегодной выплаты на покупку школьной формы для детей или комплекта детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формы.

Право на получение выплаты определяется по состоянию на день обращения за ее назначением. Заявление подается с 1 августа до 1 декабря текущего года в МФЦ или в орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя. Сделать это может один из родителей, сообщили КП-Курск в комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

- При назначении выплаты в составе семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет родные, усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), совместно проживающие с заявителем. Выплата предоставляется один раз в год на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. В 2020 году ее размер составит 7 583 рубля на мальчика и 8 692 рубля на девочку. Она не суммируется в случае, если многодетная семья не воспользовалась своим правом на получение ежегодной денежной выплаты в предшествующем учебном году, - пояснили в ведомстве.

К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копии заполненных страниц паспортов родителей (одинокого родителя), лиц, их заменяющих;

б) справка о составе семьи, выданная жилищно-эксплуатационным органом, либо копия (выписка) лицевого счета, либо копия домовой книги;

в) копии свидетельств о рождении детей;

г) копия паспорта ребенка – в случае достижения ребенком возраста 14 лет; д) копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) - в случае усыновления (удочерения) ребенка (детей);

е) справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации с указанием срока начала и окончания обучения;

ж) решение суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение, - в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории Курской области.

При обращении за назначением ежегодной денежной выплаты следует учитывать, что справка об обучении ребенка, выданная общеобразовательной организацией, действительна в течение месяца с даты выдачи.