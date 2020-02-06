«Главная задача – обеспечить безопасность во время празднования годовщины Победы»

6 февраля начальник Управления Росгвардии по Курской области полковник полиции Константин Обушев рассказал журналистам о результатах служебно-боевой деятельности регионального управления за 2019 год.

— Обеспечено своевременное и адекватное реагирование на складывающуюся оперативную обстановку в Курской области. В результате Управление вошло в тройку лидеров среди терорганов ведомства ЦФО России по качеству подготовки личного состава к выполнению задач при осложнении оперативной обстановки, - отметил полковник Обушев.

Журналисты получили благодарности

С начала года сотрудники и военнослужащие ведомства успешно выполнили более 760 задач по силовому сопровождению оперативно-розыскных мероприятий и обеспечению охраны общественного порядка и безопасности не только в регионе, но и за его пределами. Задержали более 60 подозреваемых в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, различные виды боеприпасов, контрафактная алкогольная и табачная продукция.

Под охраной Росгвардии было около шести тысяч объектов разных форм собственности. Краж с охраняемых объектов не было. Инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы провели более 27 тысяч проверок владельцев оружия и выявили около двух тысяч нарушений, связанных с его оборотом. У владельцев изъяли более 750 единиц оружия и аннулировали более 320 лицензий и разрешений.

— Наша главная задача на этот год - это обеспечение безопасности во время проведения мероприятий, приуроченных в 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - рассказал Константин Обушев.

Полковник поблагодарил представителей средств массовой информации региона за сотрудничество:

— Благодаря вашему профессионализму у населения складывается объективное мнение о работе ведомства по обеспечению общественной безопасности. Формируя правильное понимание целей и задач, выполняемых Росгвардией, вы умножаете их эффективность.

В завершение мероприятия журналисты получили благодарности от начальника Управления Росгвардии по Курской области.

Росгвардия - федеральный орган исполнительной власти. Основные направления деятельности – контроль за оборотом оружия, охрана объектов всех форм собственности юридических и физических лиц, а также объектов, подлежащих обязательной охране, обеспечение общественного порядка, безопасности и силовое сопровождение оперативных мероприятий правоохранительных органов, участие в в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.