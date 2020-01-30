Крутотенюшка: «Кураж-Бамбей» будет эксклюзивно озвучивать кино и сериалы для Wink

Эксклюзивно для интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink «Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 кинофильмов, которые будут доступны в специальном именном разделе.

Помимо переводов и озвучки, «Кураж-Бамбей» займется разработкой и реализацией спецпроектов для Wink, а также креативным продвижением сервиса в digital-среде. В Wink появятся авторские обзоры фильмов и сериалов от «Кураж-Бамбей», которые будут выходить каждые две недели.

Денис Колесников — профессиональный радиоведущий, диджей и шоумен. Голос и создатель проекта «Кураж-Бамбей», в рамках которого Денис озвучивает и переводит на русский язык художественные и документальные фильмы, сериалы, телевизионные шоу и рекламу.

Среди наиболее известных работ Дениса — озвучка сериалов «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму» и «Все ненавидят Криса». Многие придуманные, адаптированные и озвученные им слова и крылатые фразы, как говорится, пошли в народ и активно используются («бугагашенька», «крутотенюшка», «да етижи пассатижи», «ох ты йожик» и другие).

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«Здорово, что “Ростелеком” предлагает эксклюзивный контент для пользователей Wink. В ближайших совместных планах перевод и озвучка популярных комедий “Сорокалетний девственник и “Соседи на тропе войны”, которые можно смотреть веселой компанией, а также настоящая голливудская классика — фильм “Инопланетянин” для семейного просмотра, — отметил Денис «Кураж-Бамбей» Колесников.

«Наше сотрудничество с Денисом “Кураж-Бамбей” Колесниковым имеет много плюсов. Во-первых, мы получили классного эксперта по комедийным и развлекательным фильмам и сериалам. Он умеет их находить и переводить так, что они не только ничего не теряют в русскоязычной версии, а наоборот — обретают новые смыслы. Во-вторых, он так удачно и остроумно адаптирует английские словечки и приговорки, что формирует модные тренды, которые подхватывают все. В-третьих, его голос знают уже миллионы. Наконец, он яркий и позитивный человек. Мы надеемся, что “Кураж-Бамбей” поможет нам увеличить аудиторию Wink, привлекая продвинутых и остроумных поклонников хороших кинокомедий и ситкомов», — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

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Wink — это цифровая платформа впечатлений от «Ростелекома», которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра (более 25 тыс. фильмов и сериалов). При

оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью сайта wink.rt.ru).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.