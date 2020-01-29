Журналисты и блогеры ЦФО прислали более 100 работ на конкурс СМИ «Ростелекома»

Курские журналисты пока дают фору «конкурентам» – среди 100 присланных на конкурс работ только две из Соловьиного края. Хотя каждый участник гарантированно получит подарок, а автор лучшей работы и вовсе отправится в Японию. Всего же на суд жюри подано 800 материалов со всей России.

Сотой работой, зарегистрированной на сайте конкурса от ЦФО, стала публикация журналиста Ивана Романова, представляющего калужский журнал «ДопОфис». В статье «Реклама заглянет вам в глаза. Калужская компания меняет российский рекламный рынок» автор рассказал про адресную рекламу, «акционную слепоту» покупателей и самостоятельные решения в розничной торговле. Разработанная калужской компанией технология позволяют владельцам «умных» экранов проанализировать, кто и когда посмотрел их рекламу, какие действия предпринял после этого и понять, как дальше выстраивать взаимоотношения с потребителями. От Ивана на конкурс также заявлена работа «Умом не отличаются. Про новые остановки и цифровизацию».

Иван Романов: «Очень рад, что конкурс вызвал интерес и надеюсь, что участников будет еще больше. Чем больше конкуренция, тем престижней победа».

Напомним, что «Ростелеком» проводит конкурс девятый год подряд, участие в нем ежегодно принимают более тысячи журналистов и блогеров из всех уголков России. Работы участников конкурса принимаются на сайте smi.rt.ru до 31 марта 2020 года. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Жюри выберет победителей на региональном этапе во всех номинациях. Занявших первые места в июне ожидает поездка в Москву, где они поборются за главный приз конкурса — поездку в Японию осенью 2020 года.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» могут принять участие представители любого зарегистрированного регионального СМИ и блогеры, освещающие в своих публикациях темы телекоммуникаций, цифровизации, технологических трендов, инновационных решений и сервисов.

Партнер конкурса 2020 года — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (дочерняя компания корпорации NEC). Официальный хештег конкурса #eFuture.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.