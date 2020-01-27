«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету Конышевку и Суджу

Для этого компания «Ростелеком» проложила около 30 километров оптоволокна. Кроме интернета жители посёлка и города теперь смогут смотреть Интерактивное ТВ, подключить видеонаблюдение или установить датчики «Умного дома», Wink и другие цифровые сервисы у себя дома.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Работа по подключению районов к интернету – одна из самых важных для "Ростелекома". Для того, чтобы куряне из любого уголка области могли беспрепятственно и комфортно пользоваться цифровыми услугами, мы строим оптоволоконную сеть в любую погоду, в будни и выходные. Поэтому уже в январе подключить высокоскоростной интернет смогут тысячи жителей Курской области. Всемирная паутина открывает для них новые возможности работы и отдыха, общения с родными и близкими, образования и путешествий. И я рад, что именно "Ростелеком" станет проводником в эту новую цифровую жизнь».

Вместе с интернетом у новых абонентов до конца января есть возможность поучаствовать в акции «Для праздников» и бесплатно смотреть популярные фильмы, мультфильмы и передачи в течение месяца. Для этого нужно скачать приложение Wink на устройство: телефон, планшет, компьютер или телевизор. Для того, чтобы воспользоваться бонусом, нужно успеть оставить заявку на подключение до 31 января включительно. Более подробную информацию можно узнать на сайте wink.rt.ru.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».