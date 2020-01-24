2020-01-24T16:36:36+03:00
Общество

«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету первого абонента в Хомутовке

Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в Хомутовском районе Курской области
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Первым абонентом, подключенным по технологии GPON на скорости до 100 Мбит/с, стал житель посёлка Хомутовка Алексей Родяхин.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для того, чтобы у жителей Хомутовского района была возможность комфортно и на высоких скоростях выходить в сеть, специалисты компании проложили 33 километра оптоволокна. Работы по подключению районов “Ростелеком” ведет постоянно, и темпы строительства планируется только наращивать. В 2020 году высокоскоростной интернет уже пришёл в Суджу, Конышевку, Пристень».

В Хомутовке услуги «Ростелекома» стали доступны более чем тысяче абонентов. Теперь они могут выходить в сеть на скорости, позволяющей смотреть и скачивать фильмы, общаться в соцсетях, слушать музыку и играть в онлайн-игры в комфортных условиях у себя дома. Кроме того, жители получили возможность подключить различные цифровые сервисы компании: «Умный дом», «Видеонаблюдение» и «Интерактивное ТВ».

Алексей Родяхин, первый абонент «Ростелекома» в Хомутовке:

«Я подключил себе интернет от «Ростелекома» и установил камеры видеонаблюдения. С Wi-Fi роутером все члены семьи могут одновременно и при этом с разных устройств выходить в сеть. Дети уже начали скачивать фильмы и играть. А я спокоен, потому что с помощью камер вижу, что дома всё в порядке. Так что качеством услуг я более чем доволен. Наконец-то и к нам пришла цивилизация!»

Более подробно о подключении к высокоскоростному интернету в Хомутовке можно узнать на сайте компании http://kursk.rt.ru

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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