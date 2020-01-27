«Сделаем вместе!»: от гиревого спорта до интерактивных технологий

На минувшей неделе в Железногорске Курской области подвели итоги конкурса «Сделаем вместе!». «Сделаем вместе!» — это городской грантовый конкурс, направленный на поддержку наиболее значимых проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных социальных проблем и создание условий для повышения активности граждан, способных реализовать яркие инновационные идеи. Именно так заявляет главную миссию программы инициатор серии грантовых конкурсов - компания «Металлоинвест».

Образование, творчество, спорт, краеведение и волонтерство

Проект реализуется в четырех городах России – Железногорске, Губкине, Старом Осколе и Новотроицке. Максимальная сумма гранта для физических лиц составляет 50 тысяч рублей, для юридических – 150 тысяч.

Желающих воплотить свои задумки в жизнь в 2019 году стало еще большеФото: Светлана ВОЛКОВА

За четыре года работы проекта реализованы важные социальные инициативы. Это проекты в области развития образования, научно-технического творчества, спорта и здорового образа жизни, городской среды и поддержки экологических проектов, сохранения культуры и народных традиций, краеведения, помощи социально-незащищенным слоям населения, развития волонтерского движения.

А желающих воплотить свои задумки в жизнь в 2019 году стало еще больше. Идеи стали более глубокими и актуальными.

Старт четвертому конкурсу был дан в марте 2019 года. Железногорцы подали 41 заявку: 30 - от юрлиц, 11 - от граждан. Для более тщательного изучения проектов и составления рейтингового списка были привлечены эксперты городского и федерального уровня. Возможность воплотить свои идеи в жизнь получили 18 проектов. В их числе проекты по обучение педагогов Железногорска с использованием информационных технологий, дополнительное обучение школьников, проявляющих особый интерес к предметам, развитие волонтерства, спортивные проекты и многое другое.

Благодарственные письма получили активные участники программыФото: Светлана ВОЛКОВА

Конкурс стал центром притяжения для самых активных горожан, стал школой будущих городских лидеров.

Один из победителей – Владимир Тюфекчиев, рассказал о своем проекте «Наставник», направленном на работу с «трудными» подростками:

- Цель проекта – социализация подростков из групп риска, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Во время общения с такими ребятами были выявлены их интересы. В итоге в 2019 году мы провели два контеста по самокату на спортплощадке, построенной в Железногорске на средства компании «Металлоинвест». Подростки самостоятельно полностью организовывали эти мероприятия и судили трюки. В процессе ребята почувствовали свою значимость. Помимо этого с подростками также ходили в турпоходы, играли в лазертаг. За это время мы очень подружились, теперь вместе посещаем различные мероприятия.

В 2020-м конкурсу быть!

Руководитель Управления внешних социальных программ и финансовой отчетности УК «Металлоинвест» Наталья Шапошникова уверена, что программу «Сделаем вместе!» по праву можно считать «устойчивой», ведь за эти годы она получила большую популярность у горожан:

- Позвольте поблагодарить администрацию Железногорска и социальную дирекцию МГОКа за то, что эта программа на территории Железногорска состоялась очень качественно. Спасибо всем участникам и победителям за то, что у вас есть желание реализовывать свои проекты, привлекать партнеров. Мы увеличили количество номинаций, а также наш образовательный блок, наполнив его различными семинарами, вебинарами, деловыми играми. Конкурсу в 2020 году быть!

Заместитель главы администрации Железногорска Константин Булгаков отметил, что конкурс помогает создать в городе своего рода социальный капитал, который помогает решать многие вопросы и вместе преображать курский край:

- Это замечательная помощь городу в решении многих социальных задач. Ведь вы привлекаете идеи! Желаю, чтобы новые проекты были реализованы и в конечном итоге способствовали улучшению нашей жизни.

В минувшем году полтора миллиона рублей было направлено на реализацию всех проектов в рамках этого конкурса в Железногорске. Программа «Сделаем вместе!» дважды в год подводит итоги. Первый этап – это конкурс проектов, но самое интересное начинается после.

«Слепой музыкант» и «Спасательный круг»

Куратор конкурса «Сделаем вместе-2019» Дарина Первенкова рассказала о том, как проходил отбор проектов:

- В мае были определены победители. Дальше дело было за реализацией проектов. Самое большое число заявок было подано по направлению «Помощь социально незащищенным слоям населения». Результатом в частности стало создание инклюзивного театра, который объединил большое число родителей и детей-инвалидов. Следующий проект в этом же направлении – «Спасательный круг», в рамках которого на базе школы номер 6 Железногорска была создана студия, где проходили тренинги. Также налажено тесное сотрудничество с волонтерами «Лиза Алерт». В ходе реализации проекта «Радуга детства» воспитанники Центра помощи семье и детям приняли участие в серии мероприятий, в частности в мастер-классах. Все это помогло стать им более дружелюбными и раскрепощенными по отношению друг к другу. Проект «Слепой музыкант» помог создать уникальный творческий коллектив, который успел уже попробовать свои силы в межобластных музыкальных конкурсах.

В фойе были наглядно представлены проекты-конкурсантыФото: Светлана ВОЛКОВА

Козлов Александр, руководитель проекта-победителя «Гири в школу», признается, что на самом деле он привлекает в спорт ребят уже пятый год:

- И уже четыре года подряд мы являемся победителями конкурса «Делаем вместе». Федерация гиревого спорта «Скала», которую я представляю, развивает гиревой спорт и популяризирует его в Железногорске. Так, недавно мы съездили с детьми на Чемпионат Курской области. Из 17 ребят, которые представляли Железногорск на соревнованиях, 12 - наши призеры. Это тоже заслуга проекта. В прошлом году мы снова прошли по школам Железногорска, провели там мастер-классы, спортивные эстафеты. К нам присоединилось около десятка школьников. Это небольшой такой задел для нашего вида спорта.

Но финансирование проектов – это лишь половина дела. Главное – найти ответственных, неравнодушных и добросовестных людей, считает начальник управления внутренних социальных программ МГОКа Владимир Стефанович:

- Итоги программы видны и всех вас я призываю принимать участие в наших программах. Нам вместе жить в Железногорске и радоваться его развитию.