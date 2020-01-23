КГТТС: в числе лучших учебных заведений России

В юбилейный 2019 год техникум стал лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России-2019», войдя, таким образом, в число наиболее востребованных учебных заведений страны.

World Skills и не только

Золотую медаль и диплом за высокие результаты в области подготовки специалистов среднего звена директору техникума Евгению Николаевичу Брежневу на VIII Петербургском международном форуме профессионального образования вручили президент Союза директоров средних профессиональных учебных заведений Виктор Демин и первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Олег Смолин. Также Евгений Брежнев был отмечен почетным знаком «Директор года–2019» и получил свидетельство «100 лучших директоров ссузов России–2019».

С приходом Евгения Николаевича на должность директора в 2011 году начался новый этап в развитии этого учебного заведения. В 2013 году образовательная организация получила статус техникума. Таким образом, профессиональное училище №41 стало именоваться Курским государственным техникумом технологий и сервиса.

- За годы работы в статусе техникума нам пришлось полностью модернизировать всю материальную базу учебного заведения. Мы создали лаборатории и мастерские, которые соответствуют всем необходимым требованиям образовательных стандартов. Сегодня наши студенты занимаются в самых современных условиях, - рассказывает Евгений Брежнев. – Техникум стал площадкой для проведения региональных чемпионатов WorldSkills Russia по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», а так же тренировочной базой для подготовки участников региональной сборной чемпионатов WorldSkills Russia. Молодые профессионалы до 22 лет согласно международным стандартам демонстрируют свои профессиональные навыки оформления, приготовления и презентации блюд и кондитерских изделий различных кухонь мира. Впервые в 2019 году Специализированный центр компетенций техникума «Поварское дело» принял на своей площадке Чемпионат «Навыки мудрых» в рамках WorldSkills Russia. Профессионалы с большим опытом работы получили возможность показать свое кулинарное мастерство на уровне мировых стандартов.

Для обучения студентов здесь стараются привлечь молодые, прогрессивные, наиболее подготовленные кадры. И очень рады, что вчерашние студенты учебного заведения, которые являются победителями региональных, всероссийских конкурсов и олимпиад возвращаются в родные пенаты уже в качестве преподавателей. Средний возраст педагогического коллектива техникума – 40 лет.

- Это возраст, который позволяет творить чудеса и залог нашего стабильного развития, - отмечает директор КГТТС Евгений Брежнев.

100% трудоустройства!

Все специальности, которые реализуются в КГТТС, востребованы. Это позволило в 2019 году трем образовательным программам по специальностям «Поварское и кондитерское дело», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Организация обслуживания в общественном питании» получить профессионально-общественную аккредитацию, а выпускникам гарантировать практически 100% трудоустройство.

Уже на выпускных и предвыпускных курсах работодатели сами присылают заявки в учебное заведение. Как правило, у студентов есть возможность пройти производственную практику с последующим трудоустройством.

Помогает этому долгосрочное и надежное партнерство с крупными предприятиями и организациями региона. Так, АО «Проект «Свежий хлеб» с удовольствием берет из числа студентов КГТТС практикантов по профессии «Повар, кондитер», квалификация «Кондитер», а АО «Корпорация «ГРИНН» - по всем направлениям подготовки. В числе основных партнеров техникума также крупные торговые сети «Европа» и Гипермаркет «Лента». А начиная с 2020 года в КГТТС открывается новая специальность - «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Здесь будут готовить специалистов для хлебопекарной и пищевой промышленности, спрос на которых в регионе сейчас растет.

Техникум ориентируется на региональный рынок труда, где запрос на квалифицированные рабочие кадры большой. Не случайно профессия «Повар, кондитер» и специальность «Поварское и кондитерское дело» вошли в ТОП-50 специальностей и профессий в Российской Федерации. Это наиболее перспективные и востребованные специальности и профессии как в целом в стране, так и в Курской области, что гарантирует трудоустройство выпускникам техникума.

«Обучение - через всю жизнь»

Как было уже сказано выше, на базе учебного заведения с 2015 года успешно функционирует Специализированный центр компетенции WorldSkills «Поварское дело», а с 2018 года создан еще один Специализированный центр компетенции «Кондитерское дело». Для того чтобы получить статус специализированного центра компетенций учебному заведению пришлось пройти очень жесткий отбор.

Также здесь работает многофункциональный центр прикладных квалификаций, который дает возможность людям независимо от возраста получить дополнительную профессиональную подготовку или повысить уровень своей профессиональной квалификации. А тесное сотрудничество с центрами занятости населения города и области позволяет расширить перечень реализуемых в техникуме профессий, в том числе и при подготовке кадров для бюджетной сферы региона, что составляет около 65% от общего количества слушателей. «Обучение - через всю жизнь» - именно таким принципом руководствуются в КГТТС.

Качество подготовки выпускников подтверждается «производственным» ЕГЭ.

Выпускники, которые осваивают профессию «Повар, кондитер», в режиме реального времени проходят квалификационные испытания - в учебном цехе им предстоит приготовить блюдо. Конкретные задания участники узнают за один день до экзамена. В качестве независимых экспертов принимают участие преподаватели, мастера производственного обучения сторонних организаций, работодатели региона. Экзамен позволяет получить дополнительный документ помимо диплома о среднем профессиональном образовании – паспорт компетенций, который в будущем может стать визитной карточкой выпускника.

Большое преимущество техникума не только в целенаправленной подготовке кадров по наиболее востребованным специальностям, но и в том, что обучение студентов здесь идет на бюджетной основе. А наиболее талантливым предоставляется возможность развивать свои творческие и профессиональное способности через систему дополнительного образования, посещая студии «Кондитерского и кулинарного искусства».

За прошедшие 75 лет 34 тысячи квалифицированных рабочих и служащих-выпускников техникума - составили кадровую основу индустрии питания и сферы услуг. Не одно поколение целеустремленных выпускников, многие из которых стали уникальными специалистами, успешными руководителями, бизнесменами, вышло из стен этого учебного заведения.

Традиции здесь бережно сохраняют при том, что КГТТС всегда идет в ногу со временем.