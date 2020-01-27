Курским пожарным при тушении «Мимино» не хватало напора воды

Как сообщалось ранее, 23 января вечером в Первомайском парке, который расположен в самом центре Курска и в непосредственной близости от областной администрации, загорелось грузинское кафе «Мимино». Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Пламя охватило около 800 квадратов. Пожару присвоили самый высокий – третий уровень сложности.

На тушении были созданы пять боевых участков, работали 12 стволов. Группировка сил и средств составила около 100 человек и более 30 единиц техники. Пожар развивался стремительно, из помещения эвакуировали десять человек. Существовала угроза обрушения строительных конструкций.

Пожару присвоили самый высокий – третий уровень сложностиФото: Яна ШЕЛЕСТ

Пожарные в таких экстремальных условиях работали грамотно и слаженно, однако столкнулись с проблемными моментами. В частности, наблюдались перебои с водоснабжением, возникшие из-за низкого давления в сети. На тонкие струи воды из пожарных рукавов обратили внимание и зеваки, собравшиеся на пожар.

В ГУ МЧС пояснили, что низкое давление связано большим разбором воды населением в вечернее время, а также особенностями рельефа местности города. Красная площадь находится на возвышенности, а, как известно, вода под давление идет вниз, и ее максимальный напор приходится на территорию вблизи Центрального рынка.

Пожар развивался стремительно, из помещения эвакуировали десять человекФото: Яна ШЕЛЕСТ

Для организации бесперебойной подачи воды пожарные задействовали источники водоснабжения, расположенные на Красной площади у Знаменского собора. Они проложили дополнительные рукава прямо через проезжую часть, установив на них специальные мостики.

Многие автомобилисты их игнорировали, более десяти пожарных рукавов оказались серьезно повреждены. Пришлось полностью перекрыть движение в сторону Перекальского в самый час пик. Толпы людей пошли с работы пешком в сильную метель.

пожарные задействовали источники водоснабжения, расположенные на Красной площадиФото: Яна ШЕЛЕСТ

В результате пожара строение выгорело почти полностью, рухнула крыша. На оперативном совещании, которое прошло в администрации 27 января, Роман Старовойт раскритиковал действия сотрудников МЧС и ГИБДД при пожаре.

«Мне не понравился подход к ликвидации пожара, — сказал губернатор. — Мне видится, что не было координации между МЧС и ГИБДД. В центре города образовалась страшная пробка. Рукава были протянуты через проезжую часть, движение остановилось».

Напомним, что изначально кафе «Мимино было построено на средства Сергея Одинцова – победителя проекта «Последний герой».