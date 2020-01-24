2020-01-24T18:44:03+03:00
Общество

В Курске спасли бездомного, умирающего от рака в канализационном коллекторе

Мужчину поместили в паллиативное отделение
Яна ШЕЛЕСТ
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К вечеру Владимира поместили в паллиативное отделение психиатрической больницыК вечеру Владимира поместили в паллиативное отделение психиатрической больницыФото: Соцсети
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Чудовищной историей поделилась в группе Помощи бездомным и нуждающимся в Курске ее организатор Светлана Козина. Женщина рассказала, что в Мокве под Курском в канализационном коллекторе умирает больной раком бездомный мужчина.

— Владимир несколько лет жил в районе детских лагерей. Местные работники его кормили, приносили одежду, а он в знак благодарности убирал территорию: подметал листья, чистил снег, выносил мусор, - рассказывает Светлана.

Осенью на теле мужчины появились какие-то шишки, передвигаться ему становилось все труднее. Мужчина не мог уже работать и практически не выходил из коллектора. Работники местного госпиталя помогли Владимиру пройти обследование. Выяснилось, что у мужчины последняя стадия рака. Но у Владимира нет никаких документов, и определить в больницу его не удалось.

— Объясните мне, как в городе, где проходит «Год здоровья», где устанавливают умные столбы, планируют интеллектуальные остановки, в канализационном люке умирает онкобольной человек? – вопрошает к обществу Светлана Козина. — Почему у нас бездомные не имеют права уйти из жизни достойно? Почему он умирает в мучительных болях, замерзая в вонючем люке?

Светлана, которая по воле судьбы много лет сталкивается с чужой болью, навестив Владимира, была так потрясена, что разрыдалась от бессилия.

— Прошу откликнуться всех, кто готов оказать содействие и помощь в этой ситуации! – обратилась она к курянам.

И помощь не заставила себя долго ждать! К вечеру Владимира поместили в паллиативное отделение психиатрической больницы.

Светлана поблагодарила Комитет здравоохранения Курской области и всех тех, кто делился постами в соцсетях и как мог помогал:

— Меньше чем за сутки нам удалось оказать помощь человеку, и мы в очередной раз доказали, что «наша хата не с краю»!

Напомним, что в прошлом году покровительница курских бездомных Светлана Козина стала «Человеком года». За доброту и милосердие курянке вручили «Курскую антоновку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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