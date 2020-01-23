Спартакиада-2019: от плавания до хоккея в валенках

Победители рабочей спартакиады Михайловского ГОКа и спортивные активисты были отмечены 22 января на торжественном вечере в Железногорске.

Всего рабочая спартакиада включает в себя 18 видов, среди которых есть как традиционные – лыжи, плавание, футбол, так и вошедшие в список состязаний совсем недавно - хоккей в валенках, стрибол и городки.

В этом году в церемонии подведения итогов появилась новая номинация: «За верность спортивным традициям». Лыжница Елена Татаринова и дзюдоист Михаил Головков удостоились ее первыми.

Инженер-энергетик Елена Татаринова лыжами занимается с раннего детства, но не профессионально: первые навыки дали родители, потом бегала в школе, в институте. - ГОКовская спартакиада познакомила меня с сообществом любителей-лыжников, дала настрой на регулярные тренировки. И, конечно, большой стимул – это участие в корпоративных спартакиадах, - говорит лыжница.

Итоги Спартакиады-2019 таковы: первое место – у команд рудоуправления и центральной лаборатории электротехники и метрологии, второе поделили ремонтно-механическое управление и управление технического контроля, третье досталось объединенной команде автотранспортных предприятий, а также ветеранам Михайловского ГОКа.

Спортивные традиции в компании «Металлоинвест» поддерживают и развивают. Ведь это пример здорового образа жизни, целеустремленности, активности для всех горожан.

В этом году в церемонии подведения итогов появилась новая номинация: «За верность спортивным традициям»Фото: предоставлено пресс-службой

Главный инженер ГОКа Александр Козуб считает, что спорт помогает сплоченности, проявлению лидерских качеств:

- Каждый из вас, выходя на тренировки, привлекает к занятиям семью, детей, своих коллег по работе.

Заместитель главы города Железногорска Константин Булгаков отметил особую роль Михайловского ГОКа в развитии спортивной жизни в городе горняков:

- Михайловский ГОК – градообразующее предприятие, и эта основательность чувствуется во всем, в том числе и в спорте. То, то вы делаете для развития городского спорта, трудно переоценить. Компания Металлоинвест вкладывает колоссальные деньги в то, чтобы наши спортивные объекты были оснащены всем необходимым. Спортсмены МГОКа достойно представляют наш город на областных, всероссийских, международных соревнованиях. Спасибо вам большое!

К слову, компания помогает развивать спорт и в регионе в целом.

В Курской области обновляются существующие спортивные объекты, строятся новые – в этом заслуга и трехстороннего социального партнерства Металлоинвеста с администрациями города и области. Так, в канун Дня металлурга была открыта еще одна большая многофункциональная спортивная площадка. Существенную поддержку компания оказывает и курской женской баскетбольной команде «Динамо».

Слайд-шоу «Спорта яркие моменты» завершило вечер. Все сотрудники комбината получили приглашение к участию в конкурсе фотографий, посвященном личным и командным спортивным достижениям.