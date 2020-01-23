Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов покинул пост

О решении управляющего директора ПАО «Михайловский ГОК» Сергея Кретова покинуть пост по собственному желанию объявила компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке.

До назначения нового Управляющего директора совмещать обязанности будет генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, сообщили в пресс-службе компании.

Андрей Варичев отметил:

- Мы уважаем решение Сергея Ивановича, связанное с состоянием его здоровья. Хочу выразить Сергею Ивановичу благодарность за большой вклад в развитие Компании.

За годы руководства Михайловским ГОКом Сергей Иванович проявил себя профессионалом высокого уровня, досконально знающим особенности горного дела.

Была собрана команда, успешно решающая задачи комплексной модернизации предприятия, развития производственных мощностей, повышения качества продукции.

Ключевым инвестиционным проектом Михайловского ГОКа стал запуск обжиговой машины №3 в 2015 году, значительно усиливший конкурентные позиции Металлоинвеста. Успешно внедрена технология тонкого грохочения Деррик, повысившая качество железорудного концентрата, строится Дробильно-конвейерный комплекс.

Желаем Сергею Ивановичу здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Напомним, трудовой путь Сергея Ивановича Кретова связан с Михайловским ГОКом. Он пришел на комбинат в 1984 году, работал на должностях старшего инженера, геолога.

В 1989-1998 годах был геологом в Железногорском специализированном шахтостроительном управлении треста «Центрошахторудстрой», затем занимал руководящие должности на Михайловском ГОКе. В 2006 году – возглавил комбинат.

За многолетний и плодотворный труд Сергей Иванович Кретов награжден Орденом дружбы, он полный кавалер знака «Шахтерская слава», ему присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».