Курским горнякам поступили новые автобусы

Три новых городских автобуса МАЗ теперь будут возить работников Михайловского ГОКа. Транспорт, каждая единица которого вмещает более ста человек, пополнил автопарк предприятия в рамках инвестпрограммы Металлоинвеста.

По словам водителя управления грузопассажирских перевозок Романа Лукина, прежде работавшего на МАЗах старого образца, это совсем другая машина, современная и комфортная.

- Автоматическая коробка передач, удобное сиденье с гидравлической подушкой обеспечивают комфорт работы водителя, а бегущая строка с названием рейса и просторный салон – удобство пассажиров, - рассказывает Роман.

Всего автопарк Михайловского ГОКа сейчас включает сто автобусов, в феврале поступит еще один, который направят на пригородные рейсы.

Средствами безопасности оснащен весь транспорт, предназначенный для доставки работников на промплощадки. Автоматические системы предотвращают возможность движения автобуса при открытых дверях, а видеокамеры дают возможность оценить ситуацию как снаружи, так и внутри салона.