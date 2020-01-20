2020-01-20T13:22:01+03:00
Общество

Курским горнякам поступили новые автобусы

Транспорт оборудован по последнему слову техники
Ольга ДАНИЛОВА
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Автоматическая коробка передач, удобное сиденье с гидравлической подушкой обеспечивают комфорт работы водителя, а бегущая строка с названием рейса и просторный салон – удобство пассажировАвтоматическая коробка передач, удобное сиденье с гидравлической подушкой обеспечивают комфорт работы водителя, а бегущая строка с названием рейса и просторный салон – удобство пассажировФото: предоставлено пресс-службой
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Три новых городских автобуса МАЗ теперь будут возить работников Михайловского ГОКа. Транспорт, каждая единица которого вмещает более ста человек, пополнил автопарк предприятия в рамках инвестпрограммы Металлоинвеста.

По словам водителя управления грузопассажирских перевозок Романа Лукина, прежде работавшего на МАЗах старого образца, это совсем другая машина, современная и комфортная.

- Автоматическая коробка передач, удобное сиденье с гидравлической подушкой обеспечивают комфорт работы водителя, а бегущая строка с названием рейса и просторный салон – удобство пассажиров, - рассказывает Роман.

Всего автопарк Михайловского ГОКа сейчас включает сто автобусов, в феврале поступит еще один, который направят на пригородные рейсы.

Средствами безопасности оснащен весь транспорт, предназначенный для доставки работников на промплощадки. Автоматические системы предотвращают возможность движения автобуса при открытых дверях, а видеокамеры дают возможность оценить ситуацию как снаружи, так и внутри салона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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