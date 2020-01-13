2020-01-13T08:45:13+03:00
Общество

Акция "КП": "Хочу домой!"

Тоша ищет семью
Арина ВАРИВОДА
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Тоша очень дружелюбный и общительныйТоша очень дружелюбный и общительный
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"КП-Курск" продолжает акцию по пристройству животных в добрые руки. Сегодня мы хотим вас познакомить с Тошей.

Мальчику примерно шесть-восемь месяцев. Он здоров, привит, обработан от паразитов. Безумно коммуникабельный и человекоориентированный пес. И ему очень нужна любящая семья. Отлично гуляет без поводка.

- Тоша - это пушистый клубок обаяния и любви. Серьезно. Он очень нацелен на общение с человеком и предпочтет обнимашки любой беготне с сородичами. Идеальный компаньон. При этом мальчик довольно активный, игривый, но с радостью направляет свою энергию в удобное для хозяина русло - будь то физические нагрузки или умственные, - рассказывают волонтеры.

Подойдет в квартиру и в частный дом.

Он очень ждет Вас, чтобы подарить Вам свою любовь и нежность...

Приезжайте в пункт передержки познакомиться с Тошей.

Ждем на знакомство!

Пристраивается по договору об ответственном отношении (строго не на цепь и не на самовыгул), с возможностью и дальше ненавязчиво отслеживать его судьбу.

Мы не контролируем хозяев, которым пристраиваем подопечных, мы поддерживаем дружескую связь и вместе радуемся счастливой судьбе, говорят волонтеры.

Есть возможность доставить собаку по Курску и области.

Звонить: 8 919 134-64-78 Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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