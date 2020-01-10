2020-01-10T17:22:52+03:00
Экономика

Рекорд в 15 миллионов тонн

Постоянная модернизация помогает сохранить устойчивые позиции на рынке
Ольга ДАНИЛОВА
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Огромным подспорьем для достижения такого результата стало строительство и запуск в эксплуатацию комплекса обжиговой машины №3Огромным подспорьем для достижения такого результата стало строительство и запуск в эксплуатацию комплекса обжиговой машины №3Фото: предоставлено пресс-службой
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Курские предприятия подводят итоги работы за минувший год. Одно из подразделений градообразующего предприятия региона Михайловского ГОКа - фабрика окомкования – впервые достигло рекордной отметки, выпустив более 15 млн тонн железорудных окатышей.

Огромным подспорьем для достижения такого результата стало строительство и запуск в эксплуатацию комплекса обжиговой машины №3, которое состоялось в сентябре 2015 года. Высокая удельная производительность - 5 млн тонн в год, высокая экологичность производства - степень газоочистки до 99% и низкие нормы потребления энергоресурсов - электроэнергии и газа, а также гибкость в производстве различных видов окатышей – вот отличительные особенности обжиговой машины на тот период.

Модернизация ОМ-3 проходила поэтапно, что позволило значительно увеличить ее проектную производительность.

Параллельно компания «Металлоинвест» реализовала программы, нацеленные на повышение качества железнорудного концентрата для производства окатышей:. В частности построен комплекс по приему концентрата Лебединского ГОКа (также входит в Металлоинвест), внедрена технология тонкого грохочения с использованием оборудования Дэррик. Также было модернизировано оборудование обжиговых машин №1 и №2.

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов отмечает, что менеджмент Металлоинвеста многие годы ведет работу по повышению эффективности производственных переделов, изучает передовой мировой опыт и внедрению самых современных технологий:

- Это позволяет нам сохранять устойчивые позиции на рынке железорудного сырья, успешно работать и участвовать в развитии регионов присутствия компании.

Сейчас фабрика окомкования производит окатыши с различными качественными характеристиками как из смеси лебединского и михайловского концентратов, так и из концентрата технологии тонкого грохочения. Это дает возможность варьировать и выпуск продукции, ориентируясь на конкретные запросы потребителей металлургического сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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