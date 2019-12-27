«Ростелеком» установил первые криптобиокабины в Курской области

Специалисты компании приступили к монтажу и работам по настройке и запуску оборудования в двух Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ): в Курске и Железногорске. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2020 года.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Криптобиокабины – новое цифровое слово в жизни курян. «Ростелеком» заботится о комфорте жителей города, поэтому внедряет услугу в местных МФЦ. Криптобиокабины позволят автоматизировать процесс сбора биометрических данных граждан для изготовления заграничных десятилетних паспортов нового поколения. Уверен, с появлением криптобиокабин прохождение всех процедур для получения загранпаспорта станет максимально удобным, простым и быстрым».

В КБК интегрированы цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканер отпечатков пальцев, сканер документов, считыватель штрих-кода, устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

Житель региона, подавший заявление на оформление загранпаспорта через портал «Госуслуги» или в МФЦ, получит уникальный штрих-код. Его нужно будет отсканировать в криптобиокабине, после чего, следуя подсказкам на экране, сфотографироваться, сдать отпечатки пальцев и отсканировать первые два разворота паспорта. Далее по защищённым каналам связи данные автоматически будут передаваться в государственную специализированную информационную систему, созданную для поддержки изготовления, оформления и контроля документов, удостоверяющих личность. Это позволит гарантировать безопасность данных клиентов МФЦ.

По результатам внедрения проекта будет принято решение о его дальнейшем масштабировании.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за 9 месяцев 2019 г. составила 242,6 млрд руб., OIBDA достигла 81,4 млрд руб. (33,6% от выручки), чистая прибыль — 16,4 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».