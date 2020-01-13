2020-01-13T12:56:24+03:00
Экономика

На МГОК поступили великаны карьеров

Грузоподъемность двух новых большегрузов - 220 тонн
Ольга ДАНИЛОВА
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Несмотря на внушительные габариты, большегрузы просты в управленииНесмотря на внушительные габариты, большегрузы просты в управленииФото: предоставлено пресс-службой
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Постоянная модернизация технической базы проводится на градообразующем предприятии Курской области – Михайловском ГОке. На днях в в автотракторное управление (АТУ) Михайловского ГОКа поступили новые мощные и производительные БелАЗы. Грузоподъемность двух новых большегрузов - 220 тонн.

По словам начальника АТУ Сергея Рогожкина, объем кузова, а значит и грузоподъемность новых машин значительно выше, чем даже у 180-тонных БелАЗов и САТ-789:

- Если производительность на «малые» машины составляла около четырех тысяч тонн, то у «новичков» по планам на январь – более 5 тысяч тонн в смену. Соответственно вырастут объемы грузоперевозок всего подразделения

Две такие же единицы техники уже есть на вооружении МГОКа, их приобрели год назад, в январе 2019-ого. Техника показала себя с хорошей стороны в условиях работы в железорудном карьере. Специально для нее были подготовлены соответствующие подъездные площадки, расширены дороги, предусмотрена площадка для проведения технического обслуживания.

Большой плюс, что несмотря на внушительные габариты, большегрузы просты в управлении, а рабочее место водителя оборудовано по всем требованиям охраны труда. В кабине - системы отопления и кондиционирования воздуха.

Водитель Евгений Раковский поделился своими впечатлениями:

- Машина комфортабельная, в салоне много электроники, четыре видеокамеры, светодиодное освещение!

Улучшение условий труда персонала, повышение эффективности производства, снижение себестоимость продукции – принципы, которыми руководствуются на МГОКе, пополняя парки карьерной техники современными машинами и оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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