2020-01-09T15:17:22+03:00
Общество

Высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в Пристенском районе Курской области

В декабре высокоскоростной интернет от «Ростелекома» появился в посёлке Пристень Курской области
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Проложено 40 км волоконно-оптических линий связи, доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с обеспечен для сотни жителей населённого пункта.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В этом году в связи с «мягкой» зимой наши сотрудники не прекращают строить линии связи ни на один день. Всё для того, чтобы как можно раньше всем жителям Курской области стали доступны современные услуги и сервисы на высоких скоростях. В Пристени раньше пользовались модемами, которые в среднем давали очень невысокую скорость соединения. Теперь, подключившись по технологии GPON, жители получат скорость в 10 раз больше! А это значит, что повысится и комфорт пользования услугами «Ростелекома», и появится возможность подключения дополнительных телекомуслуг, и наши абоненты будут чуточку счастливее. Вот такой новогодний подарок получился».

Жителям Пристени стал доступен и новый конвергентный тарифный план «Для развлечений везде». Он даёт возможность пользоваться сразу тремя услугами – интерактивным ТВ, интернетом и мобильной связью, - оплачивая их все по единому лицевому счёту. В пакет входит 192 канала интерактивного ТВ, интернет на скорости до 100 Мбит/с и безлимитный мобильный интернет, 100 смс и 500 исходящих минут связи. При этом звонки на мобильные и стационарные номера «Ростелекома» бесплатны.

Подробности о подключении можно узнать на сайте https://kursk.rt.ru или по телефону 8-800-1000-800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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