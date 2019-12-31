Акция "КП": "Хочу домой!"

Знакомьтесь, это Чернушка, первая жительница пункта передержки.

Чернушку подкинули в заброшенный свинарник с семью щенками, где ее и обнаружили строители, когда приехали строить вольеры.

Все лето волонтеры ездили каждый день кормить собаку и ее подросших щенков. Щенков удалось пристроить всех в хорошие руки, а Чернушка осталась.

Привыкшая жить на воле, собака никого к себе не подпускала и боялась заходить в вольер, даже надеть на нее ошейник было проблемой. Но терпение и ласка творят чудеса, Чернушку удалось "заманить" в административный домик и отвезти на стерилизацию. Сейчас она полностью здорова, привита, обработана от паразитов.

- Чернуша всеобщая любимица, своих собратьев не обижает, помогает работникам их выгуливать. Это уморительная картина, когда Чернушка ходит на прогулку с каждой партией собак и следит за порядком, - говорят волонтеры. - Присмотритесь к Чернушке, у нее как и у всех наших подопечных, есть возможность найти свой дом и своего человека. Нужно много терпения и ласки, чтобы ее приручить, но она очень добрая и благодарная, наверняка ответит вам взаимностью.

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