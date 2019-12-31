В Курске запретили использовать пиротехнику на Театральной и Красной площадях

В Курске запретили использовать пиротехнику у городских новогодних елок на Театральной и Красной площадях на все время проведения праздничных мероприятий.

Напомним, запуск пиротехнических изделий в новогоднюю ночь разрешен в местах установки новогодних елок с обязательным соблюдением мер пожарной безопасности. В общей сложности в Курске в этом году 53 таких места.

Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска обращается к жителям и гостям города и просит соблюдать правила безопасности при запуске петард и салютов!

При запуске петард и фейерверков необходимо соблюдать несколько простых правил:

не держите фитиль во время поджигания около лица, не направляйте ракеты и фейерверки на людей, не бросайте петарды под ноги,

не наклоняйтесь низко над зажженными фейерверками,

не подходите ближе 15 - 20 метров к зажженным салютам и фейерверкам,

поджигайте фитиль только на расстоянии вытянутой руки,

не подходите к пиротехнике ранее, чем через две минуты после ее срабатывания,

не собирайте остатки сработавших изделий, не потушив их.

Уважаемые взрослые, не позволяйте детям самостоятельно запускать петарды, хлопушки и тем более салюты!

Места запуска пиротехнических изделий в Курске

Центральный округ:

сквер им. А.Ф. Дериглазова, пр-т Победы, 34, пр-т Дериглазова, 35, пл. Перекальского (у кафе «Жар - Пицца»), ул. Верхняя Луговая, 13, ул. К.Маркса, 68, ул. Ендовищенская, 13, ул. Сосновская, 1, ул. Щепкина, 4/б, ул. К. Маркса, 8, ул. Тропинка, 30, ул. А. Невского, 23, ул. К. Маркса,10 и 6, ул. Ленина, 30 и 60А, ул. Димитрова, 109, ул. 50 лет Октября, 102, ул. А. Невского, 5, ул. Перекальского, 1, ул. К. Маркса, 27, пр-т Хрущева, 22, пр-т Хрущева, 40, 42 и 44, пр-т Энтузиастов, 1а, ул. Советская, 15, ул. Щепкина, 20, ул. Ватутина, 23, ул. Школьная 48, 4-й Кавказский переулок.

Железнодорожный округ:

ул. Аэропортовская, 99, сквер Героев 16-й воздушной Армии со стороны ул. Союзная, ул. Союзная, 16, 26 и 33, сквер на ул. Союзной, 12, Привокзальная площадь 1-б, ул. Соловьиная, 49, ул. Интернациональная, 64.

Сеймский округ:

пр-кт Ленинского Комсомола, 48 и 50, ул. Раздольная, пл. Рокоссовского (около областного дворца молодежи, 17-й Степной переулок, ул. Сумская, 6 (парк КЗТЗ), ул. Менделеева, 31 (площадь перед ЦД «Родина»), 1-й Степной пер., ул. Менделеева, 47, ул. Литовская, 2-д, ул. Дейнеки, 23-14, пр-т Ленинского Комсомола, 2-а, ул. Энгельса, 70, ул. Энгельса, 142-а