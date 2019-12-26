«Снега нет, но настрой новогодний»

К предстоящим торжествам Орел преобразился. Пешеходные улицы нарядно засияли гирляндами, на газонах – сверкающие декорации в виде елочных шаров. В сказочном убранстве и центральная площадь города, где и началось все самое интересное.

Изморось. Мимо светящейся карусели с лошадками (новогодний подарок жителям), проехали мальчишки на велосипедах. Однако непогоде далеко до всеобщего предвкушения торжества. Динамики задавали тон: «Снежинка», «Если у вас нету тети», «Ах, мамочка на саночках», «Всегда быть рядом не могут люди». Рядом с красавицей-елкой бунтовал малыш: «Не уйду я отсюда! Мне нравится!» Проходившие мимо катка переговаривались: «У тебя коньки есть?», «Уже известно, когда откроют?». Дедушка, оценивая лёд, уговаривал внука: «Сыроват еще, сегодня не получится». «Ничего не сыроват, – экспертно возражал юный фигурист. – «Хочу кататься!»

Три года назад орловцы попросили открыть каток именно здесь, в самом сердце областной столицы. Правительство региона прислушалось к этой просьбе, нашли и партнера. Вклад в создание незабываемых новогодних каникул внесла компания «ФосАгро-Регион».

- Мы знаем, что эту площадку ждут, и сюда приезжают жители со всей области. Мы рады быть полноценным участником новогоднего праздника, - отметил руководитель «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. За вклад в поддержку социальных инициатив Орловской области Андрей Михайлович награжден Почетной грамотой губернатора Орловской области.

Более 20-ти лет компании сети «ФосАгро-Регион» обеспечивают фермеров Черноземья современными минеральными удобрениями. Благодаря одной из них- «ФосАгро-Орел»- воплощаются в жизнь крупные социальные инициативы Орловской области.

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Из истории открытой ледовой арены

Каток, размером 20 на 40 метров, чтобы одновременно катались до восьмидесяти человек. Режим работы – ударный, с 10.00 до 22.00. Вход со своими коньками бесплатный. В 2017 году он проработал почти до марта. Также здесь прошли запомнившиеся многим хоккейные турниры юных спортсменов и мастер-классы. По словам завсегдатаев, массовое катание на свежем воздухе по блестящему гладкому льду куда приятней, чем под крышей, дарит совсем иные ощущения. Как и сейчас, на площади работали нарядные ларьки, где, накатавшись, можно было выпить горячий чай и вкусно перекусить.

Второй сезон работы катка прошел еще активней. Для комфорта граждан в 2018 году открыли пункты проката с доступными ценами (100 рублей), секции хранения вещей, помещение для переодевания. В Новый год поклонников коньков ждала театрализованная программа с известными артистами и спортсменами, танцами, играми, фотозоной. Популярность катка настолько возросла, что вокруг закипела культурная жизнь. По инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова на центральной площади прошли Дни районов и городов Орловской области, где демонстрировалась высококачественная сельскохозяйственная продовольственная продукция. Ремесленники и мастера народного промысла проводили выставки-продажи изделий из древесины, глины, ниток, стекла. На самом льду прошла развлекательная программа «Святки на катке» – с колядками, гаданиями и народными играми. Но самая главная заслуга открытой ледовой арены, по признанию жителей, – проведение акции «Елка добра». Катавшиеся приобретали силиконовые браслеты, чтобы поддержать пациентов отделения детской онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И. Круглой. Организаторы направили вырученные средства на создание новогоднего чуда для подопечных благотворительного марафона.

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Добрая традиция

Неудивительно, что и в 2019 году открытие столь полюбившегося места активного отдыха жители предвкушали с нетерпением. На площади за работниками, проверявшими холодильную установку, наблюдали Стася и Ксюша: «На каникулах обязательно будем ходить. Очень ждем, когда же откроют. Из-за него сюда и пришли сегодня». С ними солидарна Алена, охотно поделившаяся впечатлениями: «В прошлом году брала коньки напрокат. В этом купила свои. Жду!» Людмила, что живет неподалеку и ходит сюда каждую зиму вместе с дочкой, похвалила новую раздевалку: «Раньше домика не было, только несколько вагончиков. А в этом году вообще шикарный домик. Думаю, там будет тепло и уютно».

Тем временем бойкий мальчишка в нетерпении качал поручни ограждения, ожидая выступление сестрички. Терпеливая мама заботливо поправляла ему капюшон. Динамики не уставали: «Расскажи, Снегурочка, где была?» «Знаешь эту песню?» – спросила она. «Знаю! Ну погоди, Дед Мороз!» У торговых павильонов люди грелись чаем с облепихой. Аппетитным дымком так и манил шикарный кованый мангал в виде кареты. «Запах шашлыка, огни повсюду, напоминает новогоднюю Москву», – ностальгировали довольные участники праздника. Стремительно стемнело. На сцене Соловей-Разбойник подружился с Дедом Морозом и его внучками.

-Дорогие друзья, хочу пожелать, чтоб всё задуманное в наступающем новом году исполнялось. Счастья и процветания Орловщине, счастья и успеха каждому из вас. С наступающим праздником и весёлого Нового года!» – поздравил всех Андрей Евгеньевич Клычков. Вне сцены сюжет для фото, конкурировавший даже с елкой, – разноцветные шарики гирлянды над катком. Под конец торжества о герое репортажа удалось напрямую поговорить с губернатором.

-В этом году мы немного расширили каток, понимая, что жители заслуживают большего, - уточнил Андрей Евгеньевич.- Установили другое помещение, где удобнее готовиться к выходу на лед. В вопросах благоустройства катка мы успешно сотрудничаем с компанией «ФосАгро-Орел», которая уже третий год является его «якорным» спонсором. Благодаря этой компании, нам удается сделать лучше не только экономическую составляющую региона, где ведется бизнес, но и развивать окружающую людей обстановку. По этой причине каток – не просто место отдыха, а отражение комфортной среды, в которой приятно жить, работать и воспитывать детей».

К сожалению, в этот день из-за плюсовой температуры открытие ледовой площадки не состоялось. Но это не помешало горожанам приятно провести время на свежем воздухе всей семьей. А как только погода наладится, Стася и Ксюша, Алена, Людмила, как и многие другие, обязательно посетят лед. Ведь за эти годы массовое катание на катке в самом центре новогоднего Орла стало доброй традицией.

Ксения Анпилогова.