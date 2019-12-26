Цифровые сервисы на службе у клиентов

В преддверии Нового года курское подразделение АО «АтомЭнергоСбыт» стало участником пресс-тура «Звенья единой цепи - энергетической», в рамках которого пригласило в свой главный офис в Курске представителей СМИ и коллег-энергетиков из Курской АЭС и РДУ для подведения итогов уходящего года. Собравшиеся совершили своеобразный экскурс в историю развития цифровых сервисов «АтомЭнергоСбыта», а также заглянули в недалекое будущее.

Результатами работы курского подразделения «АтомЭнергоСбыта» по внедрению цифровых сервисов, а также планами на перспективу делился заместитель генерального директора - директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев, а также специалисты компании, презентовавшие перед собравшимися цифровые сервисы «АтомЭнергоСбыта».

Весной 2019 года исполнилось пять лет с того момента, как АО «АтомЭнергоСбыт» работает в статусе гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Курской области. С первых дней работы – в мае 2014 года - компания запустила сервис «Личный кабинет», которым на сайте atomsbt.ru могут воспользоваться все без исключения потребители электроэнергии «АтомЭнергоСбыта». Сервис дает возможность перейти на электронную квитанцию за электроэнергию, при необходимости распечатать бумажную квитанцию, не дожидаясь почтовой доставки, оплачивать потребленные киловатты, просматривать историю платежей, передавать показания и оставлять обращения.

В 2017 году на базе курского подразделения заработал Контакт-Центр «АтомЭнергоСбыта», который сразу превратился в своеобразную цифровую лабораторию для развития вспомогательных клиентских сервисов компании. Позвонив в Контакт-центр, потребитель получит ответы на вопросы, касающиеся открытия, переоформления, состояния лицевого счета, оплаты электроэнергии, договорных условий, тарифов, предоставления онлайн-услуги «Личный кабинет», узнает о дополнительных услугах, а также сможет высказать предложения по работе энергетиков.

2018 год ознаменовался тем, что «АтомЭнергоСбыт» одним из первых в России запустил сервис «Видео ЦОК». Канал общения, использующий популярные мессенджеры Viber или WhatsApp, нацелен на аудиторию активных пользователей гаджетов. Посредством этого сервиса клиенты могут связаться с энергетиками при помощи видео- и аудиозвонка, написать сообщение, а также отправить записанные аудио- и видеообращения.

«Мобильное приложение» - шаг в цифровое будущее

В 2019 годк запущено в эксплуатацию мобильное приложение «АтомЭнергоСбыта». Установив приложение на смартфон, потребитель получает возможность оперативно передавать показания прибора учета электроэнергии, вносить плату без комиссии, знакомиться с историей потребления, начислений и платежей, задавать вопросы специалистам компании и посещать интернет-магазин.

В середине 2019-го заработал еще один важный цифровой сервис - интерактивный робот-помощник для клиентов Контакт-Центра «АтомЭнергоСбыта». Сервис представляет собой автоматическую систему интерактивного взаимодействия с клиентами с высокой точностью распознавания речи. Он отвечает на вопросы, касающиеся приема показаний, открытия и переоформления лицевого счета, информирования о задолженности и последний внесенных показаниях, о тарифах, о предоставлении онлайн-услуги «Личный кабинет», а также о целом наборе дополнительных энергоуслуг.

Технология распознавания лиц face-Id

Однако, на достигнутом «АтомЭнергоСбыт» не останавливается. Уже сейчас ведутся работы по адаптированию к потребностям энергетиков и их клиентов технологии распознавания лиц face-Id. Помимо повышения уровня безопасности, с помощью данного сервиса сократится время очного обслуживания клиентов. В ближайшее время внедрят и распознавание клиентов и сотрудников компании на пульте службы охраны. Этот же сервис поможет идентифицировать потребителей при визите в ЦОКи.

Выражая благодарность журналистам за интерес к теме цифровых сервисов «АтомЭнергоСбыт», заместитель генерального директора - директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев подчеркнул, что внедрение цифровых сервисов положительно сказывается и на ключевых производственных показателях компании, в том числе – уровне оплаты курянами потребленной электроэнергии. Более того, цифровые сервисы не только способствуют сокращению бумажного документооборота, но и дают ощутимый экономический эффект.

Благодаря цифровым сервисам сегодня у «АтомЭнергоСбыта» есть набор технологических ресурсов и возможностей для создания на базе квитанции «АтомЭнергоСбыта» единого для Курской области платежного документа по основным коммунальным позициям.

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Школьникам – о цифровой грамотности

Уроки цифровой грамотности, организованные курским подразделением «АтомЭнергосбыта», в преддверии новогодних праздников прошли сразу в 30 курских школах. В Курске слушателями урока цифровой грамотности стали учащиеся 9-х классов школы №3 города Курска. Старшеклассникам рассказали о цифровых сервисах компании и об энергосберегающих технологиях.

Многие старшеклассники, как обычно, пришли на занятие со смартфонами, но это был как раз тот самый урок, на котором ребят за гаджеты не ругали. Как подчеркнули в начале урока представители «АтомЭнергоСбыта», именно с помощью гаджетов сегодня можно решить многие насущные вопросы, в том числе и связанные с энергетикой.

В процессе живого общения представители курского подразделения «АтомЭнергоСбыта» не только рассказали о цифровых сервисах компании и используемых энергосберегающих решениях, но и ответили на многочисленные вопросы мальчишек и девчонок. По завершении 45 минут общения ребята поблагодарили энергетиков за обстоятельную и полезную информацию, пообещав, что обязательно научат членов своих семей пользоваться цифровыми сервисами «АтомЭнергоСбыта».

- На уроке я узнала о цифровых сервисах «АтомЭнергоСбыта», поняла, как пользоваться мобильным приложением и сделала для себя вывод, что гораздо удобнее и быстрее оплачивать квитанции, передавать и получать информацию онлайн, - поделилась Виктория Аграновская, ученица девятого класса школы №3 г.Курска.

- Урок был необыкновенно интересным, живым, ребятам очень понравился, они были активны, задавали вопросы. Я пользуюсь приложениями, но для себя сегодня открыла «Умный дом». Хотелось бы, чтобы таких домов было побольше, - говорит директор школы Ирина Горяинова. - Мы давно уже сотрудничаем с «АтомЭнергоСбытом». Совместно с компанией мы реализовали уже много проектов. Среди них творческие конкурсы для детей, а также тематические уроки по энергосбережению и цифровой грамотности.

Энергетики уверены: проведение уроков цифровой грамотности и энергосбережения - своевременное начинание, формирующее у подрастающих курян и их родителей энергосберегающую модель поведения, а также способствующее повышению цифровой грамотности потребителей электроэнергии Курской области.

- Цифровые технологии – это неотъемлемая часть нашей жизни, - подчеркивает заместитель генерального директора - директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев. –И мы продолжим делать наши сервисы еще более совершенными и доступными, чтобы нашим клиентам было максимально удобно.

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Сегодня «АтомЭнергоСбыт» может удаленно решить большинство вопросов, возникающих у потребителей. Цифровые сервисы компании постоянно совершенствуются, делая взаимодействие с потребителями максимально простым и эффективным.

Автор: Яна Шелест

Фото пресс-службы АО «АтомЭнергоСбыт»