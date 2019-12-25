2019-12-25T12:25:37+03:00
Общество

В Курске запущен проект по бесконтактной оплате проезда в транспорте

Администрация города Курска совместно со Сбербанком и международной платежной системой Visa провели тест-драйв нового для города сервиса
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В тестировании услуги приняли участие заместитель главы города Курска Василий Волобуев, который лично провел операцию с использованием банковской карты, управляющий Курским отделением Сбербанка Сергей Хоров.

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Услуга доступна на 400 бортах общественного транспорта. Сервис дает возможность пассажирам оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами, а также с помощью смартфонов, часов и браслетов, поддерживающих технологии Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. При оплате покупатель сам подносит карту к терминалу, реквизиты карты при этом не видны другим людям. Операция занимает несколько секунд.

- Безналичные технологии уже стали привычными при совершении операций в торговых точках и все обширнее распространяются на другие сферы, - отметил управляющий Курским отделением Сбербанка Сергей Хоров. – Курск стал первым городом в области, где наш банк внедрил новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Мы начали проект с муниципального транспорта, с августа в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах, за этот период оплата проезда по карте была совершена свыше 70 тыс. раз.

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- Появление нового способа оплаты проезда – безусловно, еще один шаг в формировании современной и комфортной среды, - сказал заместитель главы города Курска Василий Волобуев. – Впервые общественный транспорт в городе стал «безналичным». Хочу поблагодарить наших партнеров в этом проекте за активность и инновационность!

При использовании новой технологии в рамках специальной акции куряне смогут сэкономить на оплате проезда.

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- С 23 декабря при оплате проезда в транспорте Курска картой Visa стоимость проезда снижена на 4 рубля, - сообщил старший директор департамента цифровых решений Visa в России Алексей Денисов. Особенностью предоставления скидки является то, что в чеке печатается полная стоимость проезда, а списание с карты Visa происходит с учетом дисконта. Благодаря компании Visa, жители Курска могут использовать современные и безопасные платежные технологии для оплаты проезда на городском транспорте.

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