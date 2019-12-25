2019-12-25T11:32:40+03:00
Экономика

Горняки и металлурги соревновались в рацпредложениях

Победители конкурса энергоэффективности получили премии
Ольга ДАНИЛОВА
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Сергей Слизин и Александр Волынский представляли на конкурсе Михайловский ГОКСергей Слизин и Александр Волынский представляли на конкурсе Михайловский ГОКФото: предоставлено пресс-службой
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VIII корпоративный конкурс рацпредложений прошел в Металлоинвесте. Выбирали лучшие рационализаторские предложения в области энергосбережения и энергоэффективности. В финал вышли 13 лучших.

Победители Сергей Слизин и Александр Волынский представляли на конкурсе Михайловский ГОК. Их рацпредложение заключается в изменении схемы циркуляции мазута на котельной № 2. Это позволит ежегодно экономить более 800 тысяч рублей. До этого, в 2017 году, Сергей и Александр предложили новую схему заправки автомобильных цистерн мазутом и также стали победителями конкурса.

Победителями от ОЭМК стала группа специалистов, в которую вошли Иван Руднов, Юрий Струев и Наталья Филатова. Их проект поможет сэкономить предприятию 21 млн рублей, так как предусматривает снижение расхода электроэнергии при производстве кислорода путем изменения схемы подачи сжатого воздуха в воздухоразделительную установку.

Всего же ожидаемый экономический эффект от передовых идей горняков и металлургов после внедрения составит почти 80 млн рублей!

Первое место получили также рационализаторы Лебединского ГОКа - Сергей Шевцов и Виталий Альяных. Они предложили метод применения высоковольтных статических генераторов в режиме генерации реактивной мощности, который снизит потери электроэнергии в тяговых сетях. Ожидаемый результат – 4,2 млн рублей экономии.

Рациональное использование в кислородно-компрессорном цехе отбросного газообразного азота за счет его прогонки через установленный винтовой компрессор - предложение инженеров Владимира Якушева, Анатолия Семенкова и Дмитрия Николаева, лучший проект Уральской Стали. За счет получения и реализации востребованного жидкого азота это позволит увеличить прибыль предприятия на 19,5 млн рублей в год.

Наградой победителям и призерам стали приличные премии - в размере 150, 100 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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