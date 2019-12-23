WWF обнародовал рейтинг «экологической открытости» горнодобывающих и металлургических компаний России

17 декабря в Представительстве ООН в России были представлен рейтинг открытости горнодобывающих и металлургических компаний России в области экологической ответственности, подготовленный Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Национальным рейтинговым агентством.

Цель рейтинга – снизить нагрузку на окружающую среду и повысить эффективность использования природных ресурсов.

Четвертое место в рейтинге–2019 занял Металлоинвест. К этой высокой рейтинговой позиции компания двигалась на протяжении последних нескольких лет.

- Мы сознаем нашу роль в решении глобальных экологических вызовов. Сейчас завершается формирование Экологической программы на 2020-2025 годы Программа включает цели по минимизации выбросов, замкнутому водообороту, утилизации и переработке всех отходов. Мы стремимся к максимальной открытости и высоко ценим рейтинг WWF как инструмент независимой оценки и распространения лучших практик, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

Больше всего баллов компания набрала в разделе «Раскрытие информации» и в результате получила диплом за «информационную открытость».

Вообще же рейтинг состоит из трех разделов. «Экологический менеджмент» оценивает качество управления охраной окружающей среды. Критерии здесь жестче требований российского природоохранного законодательства и соответствуют лучшим мировым практикам в горно-металлургическом бизнесе.

«Воздействие на окружающую среду» отражает техногенное воздействие производств.

«Раскрытие информации» оценивает открытость компаний в вопросах воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

С 2019 года расчет рейтинга идет в рамках проекта «Люди − природе», реализуемого WWF России при поддержке ЕС. Его задачи: сохранение лесов, снижение промышленного загрязнения воздуха и воды, повышение экологической ответственности бизнеса.

К слову, отраслевые рейтинги WWF с каждым годом получают все большее признание. Работу над рейтингами поддерживает Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития ООН (ПРООН) и Агентство по международному развитию Швеции SIDA.