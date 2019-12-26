Курских горняков поздравили с трудовыми победами

В завершении уходящего года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Торжественный новогодний вечер, который состоялся 26 декабря на одном из ведущих предприятий Курской области - Михайловском горно-обогатительном комбинате – стал хорошим поводом для того, чтобы не только поздравить сотрудников этого важного для региона производства с наступающими праздниками, пожелать успехов и отметить лучших, но и подвести итоги достигнутого.

Слова особой благодарности со сцены Дворца горняков, где проходил торжественный вечер, в этот день звучали в адрес каждого из награжденных. Всего же по итогам года за достигнутые высокие показатели награды получили более 280 сотрудников комбината и дочерних предприятий.

Свой вклад в уверенную работу предприятия вносит каждый: от генерального директора Компании до сотрудников – машинистов карьерной техники, операторов фабрик, инженеров и технологов. А проявить себя сотрудникам помогает целый ряд корпоративных программ. У каждого есть возможность стать частью команды навигаторов Бизнес-Системы, рационализаторов-участников технических конкурсов, волонтеров социальных программ «Откликнись!» и «Сделаем вместе!».

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев отметил, что год уходящий был ознаменован рядом важных событий:

- Мы запустили технологию гибкой модульной печи на Уральской Стали - впервые в евразийском пространстве, находимся в одном шаге от запуска комплекса по транспортировке горной массы на Лебединском ГОКе, радуют своими успехами Михайловский ГОК, ОЭМК, Уральская металлоломная компания.

Основные вехи уходящего года для МГОКа – это запуск технологии тонкого грохочения в производстве железорудного концентрата на обогатительной фабрике и выпуск окатышей премиального уровня на фабрике окомкования – их качество уже оценили новые партнеры из Бельгии и Японии.

Партнерство Металлоинвеста и администрации Курской области успешно продолжаетсяФото: предоставлено пресс-службой

Символично, что елку на сцене Дворца горняков украсили особенными подарками. В каждом – упоминание о добрых делах компании. Это и партнерство в проведении в России 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, и «платиновая» награда SAP Value Award в номинации «Люди - самый ценный капитал» и многие другие.

Новый, 2020 год для курских горняков станет знаменательным – 60 лет назад был добыт первый ковш курской руды. Сегодня комбинат и Железногорск – это единое целое. Ключевые социальные задачи решаются в рамках программы социального партнерства Металлоинвеста и региона на протяжении многих лет. Так, в этом году на эти цели было направлено более двух млрд рублей. Благодаря этому в микрорайоне №10 строится храм Святой Варвары, в центре города открыт новый городок с площадкой для игровых видов спорта и занятий воркаутом, а накануне Нового года завершено строительство школы в микрорайоне №13.

- 2020-й год открывает третье десятилетие века. Можно с уверенностью сказать, что новый период нашей жизни будет связан с еще более интенсивным развитием технологий во всех сферах, - сказал управляющий директор Михайловского ГОКа, депутат Курской областной думы Сергей Кретов.