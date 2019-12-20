Да будет свет!

16 декабря Курская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») досрочно выполнила годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 22,77 млрд кВт*ч.

Генерация электроэнергии продолжается. По предварительным оценкам до конца 2019 года предприятие выдаст в единую энергосистему страны дополнительно более 1,1 млрд кВт*ч. Это сопоставимо с потреблением электроэнергии Курской области в течение 1,5 месяцев.

«Успешное выполнение государственного задания стало возможным благодаря безопасной и эффективной работе энергоблоков, оптимизации сроков ремонтной кампании, а также успешной реализации отраслевой программы увеличения выработки электроэнергии на АЭС Концерна «Росэнергоатом», - прокомментировал событие директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

Всего же с момента пуска в 1976 году Курская АЭС выработала 935,2 млрд кВтч электроэнергии. Все ближе заветный рубеж энергетиков – 1 000 000 000 000 (один триллион, тысяча миллиардов) киловатт-часов электроэнергии. По расчетам он будет достигнут в июне 2022 года.

22-23 млрд кВтч – это практически среднегодовая выработка Курской АЭС за всё время эксплуатации. При этом следует учесть, что действующие энергоблоки вводились в 70-80 годах друг за другом в течение 9 лет. К тому же, более десятка лет первые два энергоблока работали с ограничениями по мощности в 70 процентов от номинальной. В этот период была выполнена глубокая модернизация первой очереди КуАЭС, что позволило вернуть блоки на проектную мощность, а затем продлить на 15 лет сроки их эксплуатации.

Такая же история произошла и с энергоблоками № 3 и № 4: глубокая техническая модернизация, на два порядка улучшившая уровень безопасности, и затем продление сроков эксплуатации.

При этом у мирового профессионального атомного сообщества нет сколько-нибудь серьёзных претензий к достигнутому уровню надежности и безопасности энергоблоков Курской АЭС. В течение всего срока эксплуатации состояние ее энергоблоков находится под неусыпным контролем российских надзорных органов во главе с Ростехнадзором. По приглашению курских атомщиков оно проверяется коллегами с других АЭС мира во время периодических партнерских проверок, технических миссий WANO (ВАО АЭС), международными страховыми инспекциями, МАГАТЭ.

Ремонты - инструмент безопасности и эффективности

Постоянное и системное поддержание безопасного уровня эксплуатации происходит на АЭС во время плановых предупредительных ремонтов энергоблоков. Здесь ремонт проводится не потому, что что-то уже сломалось – это, главным образом, предупреждающая замена выработавшего свой ресурс оборудования новым, модернизированным, с лучшими техническими характеристиками.

Модернизация – процесс постоянный, с крупными инвестициями, подчеркивают на Курской станции. В 2017-2019 годах на финансирование инвестпроектов по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков и сооружение объектов развития было направлено более 23 млрд. руб. Инвестиции в обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков в период до 2030 года составят 37,38 млрд руб.

В завершающемся году совокупная плановая продолжительность ремонтов энергоблоков Курской АЭС составляла 489 сутки, более одной трети от рабочего времени станции. Уже сейчас ясно, что по срокам есть опережение графиков на несколько десятков дней. Это позволит не только выполнить годовое плановое задание ФАС по выработке электроэнергии, но выдать сотни миллионов дополнительных киловатт-часов.

ПСР действует

Существенно сократить сроки плановых ремонтов помогли инструменты Производственной системы Росатома, используемые во всех сферах деятельности Курской АЭС с 2010 года. ПСР – бережливое производство, аккумулирующее лучший опыт организации труда и рационализации производства советских времен и аналогичной японской системы Кайдзен «Тойоты».

За этот период на станции накопился значительный опыт выполнения ПСР-проектов в сфере технического обслуживания и ремонта, внедрения предложений по улучшению. Эффективность ПСР в 2019 году сейчас на предприятии анализируется, известно, что в 2018 году экономический эффект от развития бережливого производства превысил 150 млн руб. Как ожидается, по результатам 2019 года показатели будут существенно улучшены: только по итогам текущего ремонта с восстановлением ресурсных характеристик энергоблока № 1 экономический эффект от изменений составил 325,5 млн рублей. Плановые сроки этого ремонта были сокращены на 29 суток, а энергоблок № 2 включен в сеть после планового капитального ремонта на 18 дней раньше намеченного.

Новые продукты

Главный новый продукт, внедряемый на Курской АЭС – станция замещения с энергоблоками ВВЭР-ТОИ.

Энергоблоки КуАЭС-2 заменят выбывающие по истечению срока эксплуатации энергоблоки действующей Курской атомной станции. Они продолжат жизненный цикл крупнейшего в Среднерусском Черноземье генерирующего источника электроэнергии практически до конца текущего столетия. Установленный срок эксплуатации новых энергоблоков – 60 лет, с учетом его продления – до 80 лет.

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаются по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с другими энергоблоками поколения 3+ проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Срок службы основного оборудования увеличился в 2 раза. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС. По мощности каждый энергоблок Курской АЭС-2 будет превосходить любой из новых введенных энергоблоков в России.

Новые энергоблоки КуАЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проект «ВВЭР-ТОИ» имеет сертификат соответствия требованиям Организации европейских энергопроизводителей (EUR). Он был получен в июне 2019 года по результатам анализа европейскими экспертами 4332 основополагающих вопросов , тематика которых охватывает весь комплекс работы АЭС.

Первые подготовительные работы на площадке строительства начались в декабре 2013 года. Сооружение новых энергоблоков стартовало 29 апреля 2018 года, когда в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока № 1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам. 15 апреля 2019 года на площадке Курской АЭС-2 с опережением графика почти на две недели началось сооружение второго в России энергоблока ВВЭР-ТОИ.

В марте и июне были выполнены оба государственных заданий года - монтаж устройства локализации расплава энергоблока №1 и бетонирование фундаментной плиты здания реактора энергоблока №2. В ноябре досрочно завершилось выполнение остальных 11 ключевых событий, запланированных на 2019 год. За год на строительстве уложили свыше полутора миллионов кубометров песка, строители использовали более 16 тысяч тонн арматуры и около 130 тысяч кубометров бетона. По количеству материала это сопоставимо с объемом, необходимым для возведения 122 пятиэтажных трехподъездных домов.

Новые продукты внедряются и на действующей Курской АЭС. Здесь запущено производство кобальта-60, который применяется в экономике и в медицине и пользуется стабильно высоким коммерческим спросом на российском и мировом рынках. Одним из приоритетов атомщиков является цифровизация производства и строительства.

16 декабря Курская АЭС выполнила годовой план выработки электроэнергии

ТРИЛЛИОН кВтч электроэнергии намечено выработать к июню 2022 года

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Владимир Петров