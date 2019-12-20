Николай Жеребилов: «Мы внимательно относимся к требованиям людей»

Самое время обдумать уже сделанное, составить планы на будущее. Каким оно будет с точки зрения наших законодателей, мы узнали у председателя Курской областной Думы Николая Жеребилова.

- Николай Иванович, областному парламенту исполнилось 25 лет. Что изменилось за прошедшее время?

Я работаю уже третий созыв, могу сравнивать. Современная Дума ориентирована на открытость для прессы, избирателей. Проводится больше дискуссионных клубов, круглых столов. Активнее работают Молодежный парламент и Совет молодых депутатов. При обсуждении законов мы взаимодействуем с Консультативным советом представительных органов муниципальных образований и экспертными советами. Всё это позволяет совершенствовать правовую базу региона.

- Тарифы на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, транспортный налог, экология и другие вопросы в этом году имели широкий общественный резонанс. Оцените работу депутатского корпуса в этих направлениях.

Мы внимательно относимся к требованиям людей. В Думе проводился круглый стол, где в итоге были уменьшены тарифы на вывоз мусора. Понимаем, они всё ещё высокие. В следующем году рассмотрим предложение муниципальных образований увеличить число операторов. К нам часто обращаются с проблемой: человек прописан в одном доме, приобрёл другой, где не завершено строительство. Ему приходится платить за вывоз мусора дважды. Нужно разобраться и в этом.

Что касается транспортного налога, губернатор предложил его снизить, и мы его поддержали. Но изменения в ценовой политике привели к падению доходов дорожного фонда на 187 миллионов рублей, а дороги по-прежнему надо строить. Есть над чем работать.

Много обращений было по поводу запаха от завода «Экотекс». Мы внимательно изучили проблему. Надо сказать, руководители предприятия постоянно совершенствуют систему очистки. Суть проблемы – в отсутствии нормативных актов, позволяющих определить, какое количество запаха допустимо. Санкт-Петербург вышел с законодательной инициативой по этому вопросу. Мы с удовольствием присоединимся к ним, поскольку собирались действовать так же.

- Как вы оцениваете работу по выполнению наказов избирателей?

Депутатам шестого созыва дали 992 наказа. 40% из них уже исполнены. Это пока немного, в прошлом созыве было исполнено 85%. Однако эффективность проведённой работы определяется и качеством исполнения. С каждым заседанием Думы список благодарностей депутатам от избирателей растёт. Хочу лично поблагодарить их за положительный опыт работы в округах. Вскоре процент исполнения должен увеличиться, так как в этом году наказы вошли в государственную программу. Вдобавок, это упростит их финансирование.

- Новый трёхлетний бюджет оправдал ваши ожидания?

Нам есть чем гордиться. Доходная часть бюджета – 63 миллиарда 207 миллионов. Расходная – 63 миллиарда 937 миллионов. 730 миллионов – дефицит, что намного меньше того года. Львиная доля, более 41 миллиарда, направлена на социальную политику, образование, культуру, спорт. Следующий год губернатор объявил Годом здоровья. На эту сферу выделено 5,2 миллиарда. При уточнении бюджета мы найдём возможность увеличить расходы. Новый бюджет позволит сделать больше полезного для наших граждан в наступающем году: навести порядок в медицине, увеличить строительство спортивных площадок, поддержать учителей и многое другое.

-Вы участвовали в работе Совета законодателей. Что интересного и полезного для нашего региона там происходило?

На заседании Совета законодателей РФ обсудили развитие наших селекционных станций, которые работают над созданием новых семян и сортов. Сейчас 100% семян сахарной свеклы, кукурузы, зерновой группы – импортные. Это надо исправлять. Также в связи с юбилейным годом Победы выступили за дополнительное финансирование содержания памятников и обелисков. А на Совете законодателей ЦФО мы с коллегами приняли обращение по поводу снижения тарифов на газ.

- Чего ждёте от нового года лично вы?

Мне, как и всем жителям нашего Соловьиного края, хочется, чтобы наш регион процветал. Пусть строительство дорог и улучшение внешнего облика города станет началом хороших и больших перемен!

Ксения Анпилогова.