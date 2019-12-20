Новый газопровод - новые возможности

10 декабря 2019 года возле села Морозово Касимовского района Рязанской области в присутствии вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя председателя правительства Рязанской области Игоря Грекова, члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Владимира Маркова, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Москва» Александра Бабакова введен в эксплуатацию новый объект ЕСГ - магистральный газопровод КС «Путятинская» - Касимовское ПХГ.

Масштабный проект стартовал в сентябре 2017 г., когда был сварен первый стык газопровода КС «Путятинская» - Касимовское ПХГ, символизирующий начало реализации проекта «Реконструкция газотранспортных мощностей для обеспечения закачки газа в Касимовское ПХГ и отбора из Касимовского и Увязовского ПХГ в объеме до 183 млн куб. м в сутки». Проект предусматривал последовательный ввод в эксплуатацию промышленных объектов, разделенный на три этапа.

Всестороннее развитие и воспитание патриотизма - главные составляющие проектов социальной направленности компании.

Объект является важнейшим элементом в поддержании требуемого уровня газоснабжения населения и крупнейших промышленных предприятий Центрального федерального округа России, обеспечении необходимых объемов поставок газа в экспортных направлениях, в особенности в осенне-зимний период, период минимальных температур, пиковых нагрузок.

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова с успешным завершением работ руководство и коллектив ПАО «Газпром» поздравил вице-губернатор Игорь Греков: «Сегодня знаковое событие для нашего региона и России в целом. Мы открываем стратегически важный объект. Построе-но более ста километров газопровода, проведена масштабная модернизация действующей газотранспортной системы» - сказал он. Реализация инвестиционного проекта позволила увеличить максимальную подачу газа на территорию регионов Центрального федерального округа. В сложный осенне-зимний период будет обеспечена своевременная и надежная поставка дополнительных объемов «голубого топлива».

В свою очередь, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков подчеркнул, что у компании сложились партнерские отношения с правительством Рязанской области, и поблагодарил руководство региона за помощь в реализации проекта.

Подводя итог торжественной церемонии, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков отметил, что реализация данного проекта станет очередным шагом в развитии Единой системы газоснабжения нашей страны. А также поблагодарил руководство ПАО «Газпром» за поддержку и содействие в строительстве газопровода и правительство Рязанской области, с которой предприятие связывают многочисленные проекты производственной и социальной направленности.

В рамках мероприятия была проведена традиционная пресс-конференция с участием генерального директора Общества Александра Бабакова. Отвечая на вопросы представителей СМИ, он подвел предварительные итоги деятельности компании в каждом регионе за 2019 год, затрагивая как производственные аспекты работы предприятия, так и социальную ответственность. А также поделился намеченными компанией планами на 2020 год.

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- Александр Владимирович, в июне текущего года на территории Курской области состоялась акция «Вахта памяти». В чем заключается цель ее проведения? Какие мероприятия запланированы в рамках 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне?

- Конечно, производство - это важный момент. Но развитие творческого потенциала, воспитание патриотизма, поддержка детских домов играют важную роль в деятельности нашей компании. С Курской областью нас связывают многочисленные проек- ты социальной направленности.

В июне этого года на Курской земле состоялась традиционная военно-патриотическая акция «Вахта памяти - 2019», в которой приняли участие более 40 молодых специалистов компании из 24 филиалов и администрации. Военно-патриотическая акция «Вахта памяти» ООО «Газпром трансгаз Москва» реализуется в 14 регионах производственной деятельности компании с 2015 года. Начиная с 2015 года поисковые работы велись в Тверской, Калужской, Брянской, Воронежской областях. Целями и задачами мероприятия являются сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

В 2019 году поисковые работы велись в Поныровском районе совместно с региональной общественной поисковой организацией Центр «Поиск», а также курским поисковым отрядом «Курган» и московскими поисковыми отрядами «Ратное поле» и «Застава святого Ильи Муромца». Церемония перезахоронения 69 солдат и офицеров, погибших на Курской дуге летом 1943 года, состоялась на территории мемориального комплекса «Героям-артиллеристам».

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе И. О. Щеголев, губернатор Курской области Р. В. Старовойт, представители общественных организаций, поисковых объединений и ветераны Великой Отечественной войны.

В этом году стартовал двухлетний историко-патриотический проект «Шаги Победы» компании, посвященный воинской доблести российской армии на трех ратных полях - Куликовом, Бородинском и Прохоровском - и приуроченный к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Под эгидой проекта «Шаги Победы» состоялись концерты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ - на Бородинском поле в день 207-й годовщины Бородинского сражения; в городе Курске и в Рязанской областной филармонии.

В 2020 году состоятся основные мероприятия проекта: благотворительные акции и торжественные церемонии закладывания капсул с землей трех ратных полей России на территориях их музейных комплексов.

Реализация таких социально значимых проектов ориентирует молодых работников на изу-чение истории Великой Отечественной войны, способствует развитию поискового движения среди молодого поколения и формированию качеств патриота-гражданина своей страны.

- В августе 2019 года в Курске состоялся четвертый фестиваль «Созвездие», в котором приняли участие более 400 представителей всех подразделений компании из 14 регионов Центрального федерального округа. Какая главная цель фестиваля?

- В зоне производственной деятельности компания ежегодно реализовывает проекты в сфере культуры. В рамках фестиваля «Созвездия» традиционно проводятся не только творческие мастер-классы под руководством профессионального жюри, но и мероприятия патриотического характера.

Фестиваль дает возможность подрастающему поколению для всестороннего гармоничного развития. Таким образом, мы на деле доказываем статус социально ответственной компании.

Валентина Васильева.