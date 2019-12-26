Наблюдательный аудит представителей компании TÜV SÜD Management Service GmbH под руководством г-на Ульриха Краузе прошла интегрированная система менеджмента Михайловского ГОКа (входит в компанию «Металлоинвест»). Аудиторы сделали вывод, что система соответствует международным стандартам качества, охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды и энергоэффективности.

По словам ведущего аудитора Дмитрия Панкратова, аудит показал хорошие результаты.

- При таком долгосрочном сотрудничестве и поддержании системы менеджмента сотрудники комбината уже не просто используют стандарты, а вовлечены в этот процесс, свободно владеют требованиями, терминами, создают сами внутренние регламенты для продуктивной работы, - отметил Дмитрий Панкратов.

- Комбинат мне очень понравился, - говорит ведущий аудитор Константин Вихорнов. - Это современное и динамично развивающееся предприятие. Хочу отметить взаимодействие предприятий внутри Компании, а также всей металлургической отрасли: по обмену практическим опытом и технологиями. Впечатлило большое внимание руководства к обновлению основных средств: крупное оборудование требует больших затрат, и эти средства выделяются!

Аудиторы осмотрели производственные подразделения и службы управления комбината и обратили внимание на четко организованную командную работу коллектива. Руководители и специалисты предприятия показали свою высокую компетенцию.

Также внимание аудиторов привлекли ноу-хау в управлении ремонтами и в сфере повышения качества продукции на комбинате. Они отметили, что на МГОКе четко следят за безопасностью и охраной труда, здесь активно внедряются эффективные и экологичные технологии.