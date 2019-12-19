«Цифра» для удобства и комфорта

На днях «АтомЭнергоСбыт» представил свои цифровые наработки в рамках дискуссионной площадки, которая собрала представителей исполнительной и законодательной власти Курской области, а также руководство и членов общественного совета проекта «Школа грамотного потребителя». По итогам мероприятия было подписано соглашение между общественниками и энергетиками о совместной работе по обучению курян азам владения цифровыми сервисами.

Пионеры цифрового прорыва

Передать показания счетчиков, оплатить потребленные киловатты, ознакомиться с историей платежей, получить выписку и электронную квитанцию – все эти и многие другие услуги доступны уже сегодня в мобильном приложении и личном кабинете «АтомЭнергоСбыта». А на занятиях «Школы грамотного потребителя» специалисты курского филиала компании научат курян пользоваться этими и многими другими цифровыми новшествами.

- Более тысячи звонков каждый день принимают специалисты Контакт-центра «АтомЭнергоСбыта», работающего в Курске. Помимо этого, Контакт-центр обслуживает звонки от потребителей Смоленской и Тверской областей. На очереди Мурманская. Причем, на большую часть вопросов отвечает искусственный интеллект - робот-помощник, облегчающий труд операторов. Цифровые сервисы «Видео ЦОК», «Личный кабинет», Мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт» уже сегодня помогают потребителям не посещая офисы обслуживания, получать ответы на интересующие вопросы. А вместе с тем - передавать показания, оплачивать потребление и даже приобретать электротовары в Интернет-магазине, - говорит заместитель генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» Оксана Галина. - У цифровых сервисов обширный потенциал, который «АтомЭнергоСбыт» старается использовать максимально. «Умный дом», «Видео ЦОК», Контакт-Центр - проекты, направленные на формирование новых коммунальных цифровых стандартов. И задача энергетиков с помощью современных технологий делать жизнь людей удобней и комфортней.

- Все новые сервисы мы стараемся быстро и оперативно внедрить в свою работу. Потому что, если это удобно нашим потребителям, мы должны предоставить такие услуги в первую очередь, - подчеркивает заместитель генерального директора - директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев.

Помимо перечисленного в планах «АтомЭнергоСбыта» внедрение технологии распознавания лиц face-Id. Система видеонаблюдения с этой функцией преследует несколько целей - повышение уровня безопасности и рост качества клиентского обслуживания. Предполагается, что с ее помощью на 40% сократится время очного обслуживания клиентов в офисах компании.

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«Умный дом»: как это работает?

Также в рамках встречи сотрудники «АтомЭнергоСбыта» рассказали и об опыте внедрения цифровых энергосберегающих решений в рамках реализации проекта «Умный дом».

Наглядным примером успешной работы технологии стала многоэтажка под Курском. Этот дом по инициативе «АтомЭнергоСбыт» оборудован интеллектуальными приборами учета и рядом современных технологических решений. Здесь установлено энергоэффективное оборудование, общедомовые и индивидуальные приборы учета, светильники с датчиками движения и камеры наблюдения за внутридворовой территорией, солнечные батареи и накопители энергии.

Оборудование дистанционно снимает показания. Солнечные батареи покрывают расход энергии на освещение лестничных клеток, придомовой территории, работу системы видеонаблюдения. Должников в доме нет, но даже если бы таковые вдруг появились, система способна автоматически ввести для таковых ограничение подачи электроэнергии.

Планшет с мобильным приложением в каждой квартире в режиме реального времени дает аналитику энергопотребления, позволяет оплачивать потребленную энергию. Он также имеет доступ к видеокамерам для обзора за детскими площадками и местами парковок, а также используется как экран видеофона. Внедряемые технологии соотносятся с требованиями государственной программы «Безопасный город».

- «АтомЭнергоСбыт» - в числе лидеров в сфере внедрения цифровых технологий, которые помогают людям высвободить время и возможности. И мы будем помогать внедрению подобных инноваций в регионе, - отметил присутствовавший на встрече спикер Курской областной Думы Николай Жеребилов.

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Предвосхищая ожидания

Цифровизация давно уже стала главным вектором развития экономики. Высокие технологии, хотим мы того или нет, прочно вошли в нашу повседневную жизнь и стали неотъемлемой ее частью. Эпоху новых технологий уже сравнивают с легендарным планом ГОЭЛРО, который ровно сто лет назад превратил наше государство в могучую энергетическую державу.

Вот и сейчас у России есть все предпосылки к тому, чтобы сделать серьезный экономический рывок вперед за счет передовых технологий, направленных на оптимизацию рутинных процессов. И конечно такая отрасль, как энергетика, не избежит инновационных изменений.

- Мы ставим перед собой задачу не только понимать потребности клиентов, но и видеть всю картину его интересов, - отмечает генеральный директор «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко. - Это требование считаем одним из основных в новой стратегии цифровизации «АтомЭнергоСбыта». Важно не только чувствовать запросы людей, но и предвосхищать ожидания. А для этого нужно постоянно ставить себя на место клиента, быть готовым к быстрому решению задач.

Подписанное по итогам семинара на тему использования цифровых инструментов в энергосбытовой деятельности соглашение о сотрудничестве между «АтомЭнергоСбыт» и «Школой грамотного потребителя» станет хорошим подспорьем в том, чтобы куряне как можно быстрее научились пользоваться полезными цифровыми энерго-сервисами.

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Сергей Токарев, директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт»

Пользуясь случаем, со страниц вашего издания поздравляю коллег-энергетиков с профессиональным праздником Днем энергетика. Желаю всем нашим коллегам, работающих плечом к плечу с нами на предприятиях Курской энергосистемы, доброго здоровья, семейного благополучия и новых трудовых побед на благо нашей Родины!

С уважением, Сергей Токарев

ЗНАЙ!

АО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах РФ. Центральный офис организации расположен в Москве, филиалы и обособленные подразделения АО «АтомЭнергоСбыт» работают в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской областях. Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тысяч юридических лиц и около 2 млн домохозяйств. В Курской области АО «АтомЭнергоСбыт» обслуживает более 12 тысяч потребителей – юрлиц и свыше 460 тысяч потребителей - граждан.

«Школа грамотного потребителя» - проект, направленный на повышение юридической грамотности населения в вопросах функционирования жилищно-коммунального хозяйства. Как реализовать свои жилищные права, выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить дворовую территорию, определить на основе анализа дальнейший вектор модернизации сферы ЖКХ – на эти и многие другие вопросы отвечает проект «Школа грамотного потребителя».

Проект функционирует во всех регионах страны. В Курской области кураторами проекта являются депутат Курской областной Думы Вячеслав Молоков и председатель общественного совета «Школы грамотного потребителя», руководитель РОО «ЖКХ-Контроль» по Курской области Любовь Логачева.