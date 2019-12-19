2019-12-18T16:48:49+03:00
Общество

Курский техникум технологии и сервиса: 75 лет мастерства

Одно из ведущих учебных заведений региона отметило юбилей
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В рамках празднования юбилея в Центре духовной культуры им. М.С.Щепкина открылась выставка, где были представлены уникальные архивные документы, рассказывающие об истории старейшего образовательного учреждения, которое на протяжении 75 лет занимается подготовкой квалифицированных рабочих кадров для индустрии питания и сферы услуг. А официальное торжество прошло в Парадном зале, где собрались студенты и преподаватели, ветераны учебного заведения, а также гости – представители отраслевых комитетов, администрации города и Курской областной Думы.

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- 75 лет наше учебное заведение растит кадры для индустрии питания и торговли. Богатые традиции, выпускники-профессионалы, творческий коллектив, надежные партнеры-работодатели. Шло время - время роста, становления, развития, переименований: от школы торгово-кулинарного ученичества до техникума. Но самое главное, что за период развития учебного заведения мы создали свою школу мастерства, свой фирменный стиль. Сотрудничество, творчество, учение с увлечением, развитие способностей и талантов, интересный досуг – вот основные принципы обучения в КГТТС, - отметил директор Курского государственного техникума технологий и сервиса Евгений Николаевич Брежнев.

Сейчас техникум – это открытая инновационная образовательная среда, современная материально-техническая база, оснащенная в соответствии с лучшими отечественными и международными стандартами, 34 тысячи выпускников - квалифицированных рабочих и служащих. На базе техникума успешно функционируют: региональный ресурсный центр сервисно-предпринимательского направления, многофункциональный центр прикладных квалификаций, специализированные центры компетенций «Поварское дело», «Кондитерское дело». В текущем году Курский государственный техникум технологий и сервиса награжден золотой медалью «100 лучших ССУЗОВ России –2019».

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На базе учебного заведения ежегодно проходят региональные чемпионаты, областные олимпиады, методические семинары, мастер-классы, выставки авторских методических разработок.

Материальная база учебного заведения позволяет проводить мероприятия самого высокого уровня. Одни из наиболее популярных – чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», Абилимпикс. Но самое главное, что выпускники техникума востребованы у работодателей, как в регионе, так и за его пределами.

Светлана Волкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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