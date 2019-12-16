Более 810 тыс. жителей Курской области зарегистрировалось на портале госуслуг за 10 лет

Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года — 21 млн человек. В Курской области в 2019 году число авторизованных пользователей увеличилось на 83 тыс. и достигло 810 363.

По данным на декабрь 2019 года в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к врачу (около 60 млн), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн). Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн и 5 млн соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг. При этом около 50% от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 млн (по состоянию на декабрь 2019 года). В топ-10 регионов — лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

За 10 лет через портал госуслуг граждане России провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет — по данным на начало декабря зафиксировано более 56 млн транзакций на общую сумму свыше 58 млрд рублей.

Напомним, пользователи портала госуслуг могут оплачивать госпошлины (с понижающим коэффициентом 0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), судебные задолженности, коммунальные услуги и прочие начисления по квитанциям. Оплата доступна с помощью банковской карты, электронных денег, счета мобильного телефона, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты нескольких начислений одной операцией — «Мультиоплата».

Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг — создание суперсервисов. Согласно концепции, услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут принять активное участие в их развитии и тестировании — на странице сайта «Суперсервисы» уже доступно 15 прототипов суперсервисов.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующее положение на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, центров обработки данных и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

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АО «РТ Лабс» — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются: эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства и создание систем в сфере информатизации здравоохранения. «РТЛабс» также выступает технологическим партнером «Ростелекома» по созданию и развитию Единой биометрической системы.

В «РТЛабс» работает более 1 000 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТЛабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.

В структуру «РТЛабс» входит предприятие «РТ Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский Центр компетенций группы компаний,

Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТЛабс» — компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов «Ростелекома».