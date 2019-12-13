«Ростелеком» провёл интернет в Обоянский и Черемисиновский районы Курской области

Более сотни жителей Обояни и Черемисиново получили возможность пользоваться услугами цифрового провайдера - интерактивным ТВ и высокоскоростным интернетом (до 100 Мбит/с), видеонаблюдением и умными датчиками, Wink и другими цифровыми сервисами.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Жители этих районов раньше выходили в Сеть на скорости ниже 10 Мбит/с. А в условиях, когда детям хочется поиграть в онлайн-игры, а взрослым – работать со сложными программами и скачивать фильмы, её, конечно, не хватало. «Ростелеком» проложил километры оптоволокна, чтобы куряне из Обояни и Черемисиново получили такие же телекоммуникационные возможности, как и жители крупных населенных пунктов».

Согласно статистике, более 50% местных жителей, ставших абонентами «Ростелекома», подключили конвергентные тарифные планы. Интернет, интерактивное ТВ, а также мобильная связь собраны в одном пакете, оплата за который производится по единому счёту. Это позволяет абонентам существенно экономить на данных услугах. Самый популярный тариф «Для развлечений везде» включает доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, 500 исходящих минут на номера других операторов, 100 смс и 190 телеканалов. При этом разговоры внутри сети – как на мобильные, так и на стационарные номера – бесплатны.

Более подробную информацию о тарифах и возможности подключения можно узнать на сайте https://kursk.rt.ru или по телефону 8 800 1000 800.

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Курский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Курской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,1 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,3 млн пользователей, из них свыше 5,5 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.