2019-12-23T14:53:00+03:00
Общество

На территории МГОКа нашли новый для Курской области вид птиц – пеганка

Ученые подтвердили уникальное разнообразие флоры и фауны в Железногорском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Северная бормотушка Iduna caligata. Редкий гнездящийся вид в Курской области. Как минимум два поющих самца обнаружили на межбалочной залежи отвала №9Северная бормотушка Iduna caligata. Редкий гнездящийся вид в Курской области. Как минимум два поющих самца обнаружили на межбалочной залежи отвала №9Фото: предоставлено пресс-службой
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Сотрудники Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина провели научные исследования ландшафтов Михайловского ГОКа. Любопытно, что ученые обнаружили большое разнообразие флоры и фауны на промышленной территории.

Здесь нашли 770 видов сосудистых растений, включая 20 видов из Красной книги Курской области, 112 видов грибов-макромицетов и один вид миксомицетов (низших грибов), из которых редким для Курской области является пизолитус бескорневой, 54 вида лишайников, в том числе три вида из Красной книги Курской области.

- Мы не первый год проводим совместную с комбинатом работу по изучению промышленных ландшафтов. Результаты исследований говорят о том, что эти территории пригодны для жизни как типичных, так и редких видов. А это говорит об экологическом благополучии, - говорит кандидат биологических наук Олег Рыжков, заместитель директора заповедника по научной работе.

На территории карьера и отвалов ученые нашли 645 видов беспозвоночных, 577 видов насекомых, 10 видов из которых занесены в список охраняемых животных Курской области, а три - в Красную книгу Российской Федерации.

В водоемах Михайловского ГОКа точно водятся 15 видов рыб и семь видов земноводных, что составляет 58% фауны амфибий Курской области. Зарегистрированы также четыре вида пресмыкающихся - это 40% фауны рептилий Курской области.

Также ученые насчитали 149 видов птиц, или около 53% орнитофауны Курской области, из которых восемь видов занесены в Красную книгу России, кроме того, отмечен новый для региона вид птиц – пеганка.

На территории комбината живут 17 видов млекопитающих, что составляет около 23% териофауны Курской области. Два вида занесены в Красную книгу Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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