2019-12-17T09:03:27+03:00
Экономика

«Поколения будущего»: открытый разговор об инвестициях и безопасности

На МГОКе реализуется программа подготовки кадрового актива
Ольга ДАНИЛОВА
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Встреча стала познавательной для всех собравшихсяВстреча стала познавательной для всех собравшихсяФото: предоставлено пресс-службой
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Программа «Поколения будущего» полным ходом реализуется на Михайловском ГОКе (входит в состав Металлоинвеста). Задача – вовлечь максимум сотрудников в активную работу по развитию предприятий, подготовка резерва молодых перспективных руководителей. На днях в рамках программы здесь прошла встреча кадрового актива с руководителями Компании.

Спикером мероприятия выступили директор по инвестициям УК «Металлоинвест» Наталья Грызанова и заместитель директора департамента безопасности-начальник управления противодействия коррупции и режима Андрей Шишкарев. Собравшиеся узнали о тонкостях управления инвестициями и проектами, а также о рисках безопасности и способах защиты от них.

- Программа предусматривает профессиональный рост каждого из нас, чтобы быть успешным в современном мире, стать лидером перемен, - отметил главный инженер МГОКа Александр Козуб. - При этом традиции, которые годами складывались на предприятии, должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение.

- Беседа была познавательной, - говорит начальник бюро и оценки развития персонала МГОКа Игорь Климов. - Узнал много нового, в частности, как устроена система инвестиционных портфелей, инвестпроектов, как происходит их отбор, какие проекты находятся в приоритете. Мы получили возможность увидеть глобальную картину, которая складывается в Компании в целом.

- Инвестиционный процесс, как правило, затрагивает очень много структурных подразделений комбината, - пояснила Наталья Грызанова. – Думаю, наш диалог помог работникам понять, какие задачи стоят перед Компанией, и как реализуются основные инвестиционные мероприятия.

Эта встреча для сотрудников комбината стала хорошей возможностью получить ответ на интересующие вопросы и пополнить багаж знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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